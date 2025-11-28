好讀周報／台南連土都是甜的！南鐵地下化發現清糖業遺構 道路修築混糖碎
文╱中央社
台南暱稱「全糖市」，連台南鐵路地下化工程也出土清領糖業遺構及遺物，道路修築疑就地取材，使用周遭糖間遺棄糖漏、瓷器等，再混雜滿地糖碎，讓人出現「道路也是甜的」想像空間。
台南市文化資產管理處日前指出，施工中的南鐵地下化工程，近期在東區東門路一帶發現系列遺構及遺物；考古團隊調查研判，此區域是清領府城重要道路遺跡，遺構在當時祝三多境（今新樓醫院周邊），往南銜接大路是大東門交通要道，周邊糖間林立，也是製糖重鎮。
清代《臺灣采訪冊》記載，當時此區域沿途「凡白糖行𥕟碎及舊汙泥多遺棄其間」，可以想像當時製糖產業蓬勃，街道四周堆滿白糖碎屑和糖漏殘片，甜氣四溢。
文資處表示，此次發現遺構東西兩側以三合土結構做為邊界，結構間使用糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦殘片、灰漿與三合土面，透過混雜土方分層夯實工法堆砌，再修築成道路。
考古團隊以道路位置、形狀與走向進行比對，與1875年《臺灣府城街道全圖》標示的「牛車路」十分吻合，再從出土於夯土層底部作為級配的清代墓碑紀年推斷，這一段「牛車路」道路修築或翻修工程應在清領道光16年（1836年）之後。
考古人員想像，當時負責修築道路的工人們，就地取材，使用周遭糖間遺棄糖漏、瓷器、磚瓦，再混雜滿地掉落糖碎屑，一同倒入地下夯實成為道路級配。
此外，《臺灣采訪冊》更記載清領道光年間夏天，大東門鄰近道路空地因不明原因地上突然「煙氣蒸騰」，散落在地面與地下的糖也隨蒸散而出的煙氣瀰漫，可能讓當時空氣「含糖量」大幅提升，充滿甜味。
文資處表示，考古團隊已完整記錄及暫時移置保存當地相關遺構，讓鐵路地下化工程持續推進；未來南鐵地下化完工後綠園道開闢計畫，將規劃納入這批遺構，讓人感受府城悠久歷史層次和文化香氣。
