快訊

行李箱準備好！網推十大「日本必買藥妝」囤貨清單出爐

今迎「小雪」擺脫東北季風！北台高溫上看25度…下波冷空氣這時抵達

陳菁徽批與「月世界」垃圾山主嫌交好！陳其邁震怒提告

圖表看時事／全球氣候變遷績效 台灣排名倒數…這兩項被評「非常差」

聯合新聞網／ 特派記者林奐成李柏澔／貝倫—台北連線報導
示意圖。聯合報系資料照
示意圖。聯合報系資料照

聯合國第卅屆氣候峰會（COP30）於巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織發布全球「氣候變遷績效指標」（CCPI）二○二六版，台灣從去年六十名，微幅進步到五十九名，但仍屬於「非常差」（Very Low）等級，其中分項評比溫室氣體排放及能源使用為「非常差」，而再生能源和氣候政策則為「差」。

對此，環境部表示，CCPI評比方法有爭議，評比結果不合理也不具代表性。事實上我國溫室氣體排放持續下降，且已公布二○三五年國家自定貢獻，今年碳費制度上路，並依氣候變遷因應法推展各項工作。

這份包含六十四個國家的評比，將丹麥列在首位，接著是英國與摩洛哥，而石油國家敬陪末座，包括沙烏地阿拉伯、伊朗及美國，中國大陸則是第五十四名。

德國看守協會表示，「巴黎協定」簽署十年後的今天，全球人均碳排放正在下降，再生能源大量增加，超過一百個國家已制定自己的淨零碳排（Net Zero）氣候目標；然而，減碳步伐仍然太慢，不足以達到「巴黎協定」的控制升溫目標。

美國這次下降八名，評比作者烏里奇（Thea Uhlich）表示，美國出現特別嚴重的退步，甚至落到俄羅斯之後，幾個最大石油和天然氣生產國，完全沒有任何要脫離化石燃料商業模式的跡象，「代表他們正在喪失擁抱未來的機會」。

在台灣的篇章，這份評比引述專家說法指出「LNG（液化天然氣）發電持續增加，危及該國氣候雄心；LNG取代了即將退役的燃煤電廠，但仍然有排放，專家批評（政府）誤導性地將燃氣，提倡為潔淨的過渡能源。」專家也批評，台灣並未制訂逐步淘汰燃煤的法規、缺乏減少化石燃料的清晰策略，也仍保有對於化石燃料的補貼。

至於台灣的再生能源現況，該評比指出，雖然台灣訂出二○五○年再生能源要達到百分之五十至六十的目標，但實踐之路仍然緩慢且缺乏連貫性；電網基礎建設早已過時，而脆弱的整合措施，限制了再生能源的發展。專家也提到，由於光電與離岸風電發展過程中，引發土地使用衝突、生物多樣性衝擊和貪汙醜聞，導致失去大眾信任。

環境品質文教基金會董事長謝英士指出，過去十年，台灣CCPI排名都在五十至六十幾名之間來回震盪，屬於氣候績效非常差的後段班，而CCPI有八成計分依據量化數據評比，幾乎可以說，從二○一五年通過溫室氣體減量及管理法後，十年間減碳成效非常有限。溫室氣體總量管制法源虛設，碳定價折扣再折扣，再生能源不與國土計畫結合，核能被意識形態綁架等，種下敗因。

氣候變遷績效指標排名 製表／生活文教中心
氣候變遷績效指標排名 製表／生活文教中心

COP30 圖表看時事 能源 再生能源 台灣

相關新聞

紐時賞析／馬里蘭州提告FBI總部遷址變卦

Maryland sued the Trump administration Thursday for ditching...

紐時賞析／颶風強襲後 牙買加太陽能發電成效顯現

The morning after Hurricane Melissa tore through Jamaica, Je...

圖表看時事／全球氣候變遷績效 台灣排名倒數…這兩項被評「非常差」

聯合國第卅屆氣候峰會（COP30）於巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織發布全球「氣候變遷績效指標...

科學人／給蚊子用的「致命香水」？ 研究靠1物可殺逾9成、氣味友善

昆蟲學家將自然界的甜香化學物質「長葉烯」（longifolene）導入真菌，使其散發出花朵般的氣味，吸引蚊子前來「覓食」。蚊子在接觸後，便會因為遭受真菌感染而死亡。 用氣味欺騙：一場香氣與生死的

閱讀數學／大谷翔平的紀錄（上）

大谷翔平在今年的國聯冠軍賽繳出了驚人的表現：作為投手，6局0失分10個三振；作為打者，3支全壘打。分別看都已經是超厲害的數據，竟然還是同一位選手在同一天達成…

好讀周報／DNA之父華森6日辭世 享壽97歲…一生評價褒貶兩極

被譽為「DNA之父」的美國生物學者華森（James D. Watson）6日辭世，享壽97歲。這位諾貝爾獎得主的發現，開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。