閱讀數學／大谷翔平的紀錄（上）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平在今年的國聯冠軍賽繳出了驚人的表現：作為投手，6局0失分10個三振；作為打者，3支全壘打。分別看都已經是超厲害的數據，竟然還是同一位選手在同一天達成，這根本是比漫畫劇情還要不可思議！多不可思議呢？讓我們試圖來估算看看。

首先，翻開美國大聯盟(MLB)歷史，1969年開始，才有所謂的「聯盟冠軍賽」，分出大聯盟底下的美國聯盟（簡稱美聯）與國家聯盟（簡稱國聯）各自的冠軍。這兩隊再來打世界大賽。

1969年－1984年：五戰三勝制，每組系列賽最多打5場，總計最多打：16 × 5 × 2 = 160場

實際上打了137場，平均每系列都打了4.3場。不虧是冠軍賽，都打得很難分難捨。也或許是因為這麼激烈（以及票房考量），從1985年迄今改成了七戰四勝系列。扣掉1994年罷工沒比賽看，總計冠軍賽打了442場，平均每系列也打到5.5場。那在總計579場的冠軍賽中——只有20場比賽，投手投出6局10三振0失分的驚人表現；更只有6場出現單一打者擊出3HR的紀錄（註1）

換算起來，作為觀眾，我們想要看到單場同時出現「6局10三振0失分」以及「單位打者三響砲」的機率，就是：

20/579 × 6/579 ≈ 3.45% ×1.04% ≈ 0.036%，約是萬分之3.6的機率。

　​

換算起來，平均每198年的冠軍賽，有機會遇到一場單場同時發生這麼精彩的投打表現（注意噢，還不是同一個人）。

倘若我們這個年代沒有大谷翔平，可能得一路等到曾孫才有機會看到。到時候請他跟我們回報，還可以順便燒一下《獵人》最新一話⋯⋯

註：這邊我們方便理解，所以把數據範圍縮小只專注在冠軍賽。有興趣的朋友可以估算如果把樣本數拉大到季後賽，或是把世界大賽也算進來。甚至把季賽算進來，那又會是不一樣的結果。

（未完待續）

賴以威（數感實驗室）

