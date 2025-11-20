新聞中的公民與社會／日本熊出沒蔓延！闖後院、住宅區狂奔 該採何種政策方向

一、時事掃描

熊害嚴重！秋田求救自衛隊、東京也見蹤跡 專家憂：恐已改變習性 根據日媒「朝日新聞」報導，日本對熊害的恐懼已不再限於山區。秋田縣熊害嚴重，該縣縣長在自己的社群媒體上表示，「情況已超出地方政府能處理的範圍，將請求派遣自衛隊協助。」但最令人震驚的是，熊出沒範圍已蔓延至首都東京。連東京都西部都接連出現黑熊蹤跡，牠們公然闖入民宅後院覓食，甚至在住宅區街道上狂奔，讓當地居民陷入前所未有的恐慌。【2025/10/27聯合新聞網】

二、命題趨勢

近年全球多地出現野生動物進入人類社區的現象，包括日本東北的熊出沒、我國的台灣獼猴、挪威與加拿大北極地區的北極熊，反映出氣候變化與人類開發共同改變生態邊界，考驗政府在生態保育與公共安全之間的平衡治理能力。本新聞命題焦點：生態治理與風險管理(棲地復育、食源調節、活動監測)、政府應變與跨層協作(防衛省支援、自衛隊出動、地方分區管制)、氣候變化與永續挑戰(氣候暖化、冬眠異常、棲地壓縮)、公共安全與社會信任(資訊通報、社區教育、居民防範意識)。常混淆點：棲地縮減≠熊族群失控、氣候暖化≠熊會入侵人類生活圈、自衛隊支援≠常態化軍事介入、獵捕減量≠放任野生動物危害、通報警示≠可取代長期治理與教育。對應108課綱：公C-Ⅴ-1理解公共政策與多元利害關係、公C-Ⅴ-2：分析環境與社會議題的複雜取捨、公De-Ⅴ-1：實踐生態關懷與永續責任。對應SDGs目標：SDG13氣候行動、SDG15陸域生態、SDG11永續城市與社區。

三、牛刀小試

近月來，日本東北多縣相繼傳出熊出沒與人身傷亡事件。秋田、岩手地區居民反映，熊在冬眠前因橡實歉收，覓食壓力大幅增加，頻繁進入村落與農地尋找食物。然而，熊的活動範圍如今更向南擴張，東京都西郊的八王子市、日の出町與あきる野市等地，也接連出現熊在住宅區附近徘徊、攀上果樹覓食的影像。專家指出，氣候暖化改變森林植被，加上人類開發壓縮棲地，使野生熊與人類的生活空間日益重疊。日本政府表示，若地方政府依規定提出請求，且符合緊急性與公共性原則，防衛省得視情況派遣自衛隊協助監測與防範工作。地方政府則採取分區管制與社區防範教育等措施，以降低人熊衝突風險。若你是地方防災與生態治理小組的顧問，面對熊活動區愈來愈靠近人類住宅區的現象，下列哪一項政策方向最能兼顧生態永續與公共安全？

(A)擴大獵捕與驅離措施，以減少熊出沒對居民生活的威脅

(B)依靠自衛隊巡守與支援，暫緩地方層級的生態管理作為

(C)推動森林復育與食源補充，並建立地方通報與警示系統

(D)進行棲地監測與精準風險預警，強化長期生態資料管理

答案：C

解析：(A)過度依賴獵捕，只能短期降低風險，忽視長期生態平衡。(B)過度仰賴中央支援，削弱地方治理能量與社區韌性。(C)兼顧生態復育(改善熊的食源)與居民安全(通報與警示)，屬預防性、永續性的治理政策。(D)偏重監測與資料蒐集，雖具預警功能，但若未結合食源復育與社區教育，難以實際減少衝突。

四、歷屆試題

臺灣某處緊鄰聚落的淺山（22.63˚N，120.31˚E）海拔約300m，有許多臺灣獼猴棲息於此，當遊客沿登山步道健行時，常發生猴子搶奪遊客食物的問題。下圖是某校老師在2017年與2018年，帶領學生進行調查後繪製的獼猴族群分布圖。師生們發現，這兩年該區沒有劇烈的地形、氣候等自然條件變動，但猴群卻出現移動的趨勢。請問：該地獼猴的棲地，最可能屬於下列哪種生態環境？(2023學測)

(A)火山邊坡坡地上密布的灌木叢與箭竹林

(B)廣大沙丘群上遍布的防風林與保安林木

(C)高位河階地上長滿茂密果實的針葉林木

(D)海岸隆起珊瑚礁山丘上蓊鬱的闊葉林木

答案：D

