【力戰英閱測 宇時事同行】透過英語時事閱測 重溫 BLACKPINK 在高雄掀起的粉紅熱潮！

世界級 K-pop 天團 BLACKPINK 在台灣開唱啦！這次在高雄國家體育場舉辦的「Deadline World Tour」兩天吸引超過十萬名粉絲進場，場館被粉紅色燈海包圍，氣氛嗨到最高點，帶給大家一個永生難忘的夜晚！

力宇教育精心準備了一篇生動的英文文章，帶你走進這場震撼人心的演唱會現場。文章內容不只描述四位成員強大的舞台魅力，也呈現了粉絲們的熱情、城市的粉紅燈飾，以及 K-pop 如何跨越語言與國界，把世界各地的人凝聚在一起，Yvonne老師也補充了許多追星用語，千萬不要錯過囉！

本篇文章難度為國中會考程度。同學可以先完成英文閱讀，再挑戰文後的三個測驗題目，幫助你檢視自己對文章的理解。在進行英語閱讀測驗時，別忘了！文章中有些單字較具挑戰性，不需要逐字查詢，只要掌握上下文與段落大意，就能順利讀懂文章喔！做完測驗後，也別忘了觀看 Yvonne 老師的解說，進一步理解單字用法與文章內容，一起用英語體驗 BLACKPINK 的舞台魅力吧！

做完測驗後，請點選下方觀看Yvonne老師的解說，進一步了解單字的意思、文章內容，以及閱讀題目的解析。

對於這類富有知識性的文章，是否還想學習更多呢？力宇教育推出的《英語閱讀素養100篇》線上課程，涵蓋各種領域和議題的閱讀文章，並配有外師和中師的詳細解說及延伸學習內容。這不僅能幫助同學提升國中英語會考的閱讀能力，還能讓你接觸課本中未涵蓋的知識，拓展學習視野！

