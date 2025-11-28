科學人／你是遠距工作的「孤獨患者」嗎？2指標畫出職場心理地圖

訊息無人回覆、群組標註被忽略——這些微小的沉默，正悄悄塑造遠距工作的孤獨風險。

看不見的孤單：當人際互動轉為線上

遠距工作與彈性工時為現代職場帶來自由與效率，但也讓社交線索變得模糊。在共同相處的辦公空間裡，我們能從肢體語言或語氣變化察覺同事情緒，如今這些線索被數位介面消音，孤獨的工作者因此更難被發現。

日本九州大學（Kyushu University）資訊電機工學院荒川豐（Yutaka Arakawa）教授領導的研究團隊，試圖從「數位足跡」中尋找蛛絲馬跡。他們分析團隊成員在 Slack 等平台的聊天紀錄，並在《資訊處理學報》（Journal of Information Processing）上發表了研究成果。

荒川表示：「線上互動的模式，能反映人們的心理狀態。既然企業平台能蒐集訊息量，透過交叉分析互動關係，便能讓社交網絡可視化。」

兩個指標，描繪辦公室的「數位地圖」

研究團隊提出兩項核心指標：貢獻度（contribution level）與鄰接度（adjacency level）。

前者衡量一個人主動發言與回覆他人的頻率；後者則統計他在平台互動中被提及、被回應的程度，也就是他在網絡中的「被連結」狀態。

這些數據被轉化為一張彩色圓點網絡圖：每位成員都是一個點，圓點越大、連接線越多，表示個人在組織內互動越廣泛；圓點越小、連接線越少，則屬於較孤獨的個體，可能是潛在的「孤獨患者」。

當團隊將這些指標與心理學界常用的「UCLA 孤獨量表」比對後發現，鄰接度高者普遍自覺較不孤單，顯示積極的線上互動或許能反映更強的社交連結。不過研究團隊強調，工作平台的低互動並不一定意味孤獨，有些人雖然鮮少在公開頻道發言，卻可能透過私人訊息與同事維持密切交流。

量化孤獨：從實驗室走向真實職場

這項研究已被納入日本一項跨領域的「社會孤立防治」計畫，結合職場健康與政策研究，嘗試將科學數據轉化為預防與介入策略。

由於樣本規模有限，荒川團隊正與多家企業合作，擴大資料集並優化演算法，期望建立可實際應用於職場的偵測系統。同時也著手制定企業通訊平台的使用指南，鼓勵以更有意識的方式維護人際連結。他指出：「即使只是回覆一個表情符號，也能讓對方感受到被看見。希望未來在數位環境裡，這種微小的體貼能成為自然反應。」

當科技成為共感的延伸

當我們越是依賴網路溝通，真正的社交溫度就越顯珍貴。從訊息的流動速度、互動的頻率，到表情符號的回應方式，這些看似瑣碎的數據，都在勾勒現代職場的心理地圖。

或許未來的企業健康管理，不只要關心工作績效，更要懂得閱讀那些被遺落在訊息之間的沉默。

（本文出自2025.11.07《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

