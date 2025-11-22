快訊

科學人／給蚊子用的「致命香水」？ 研究靠1物可殺逾9成、氣味友善

科學人／ 文‧袁珮閎
圖／Gemini生成
圖／Gemini生成

昆蟲學家將自然界的甜香化學物質「長葉烯」（longifolene）導入真菌，使其散發出花朵般的氣味，吸引蚊子前來「覓食」。蚊子在接觸後，便會因為遭受真菌感染而死亡。

用氣味欺騙：一場香氣與生死的遊戲

蚊子不只會吸血，也會吸花蜜。馬里蘭大學昆蟲學家領導的國際團隊，觀察到自然界某些真菌能散發類似花香的氣味，令蚊子誤以為是花朵而靠近，因此接觸並遭感染。這個現象啟發一個有趣的方向——若能強化真菌的氣味，是否能打造出一種讓蚊子致命的「香水」？

研究團隊以昆蟲病原真菌黑殭菌屬（Metarhizium）為基礎，透過基因工程讓它產生更多「長葉烯」（longifolene，一種廣泛應用於香水工業，常見於松樹與花朵香氣中的天然化合物）。結果改造後的真菌不但能吸引並殺死高達九成以上的蚊子，在有其他氣味干擾（例如人體氣味或真花）的環境下，仍具有極高效力。

研究共同作者、昆蟲學家萊傑（Raymond St. Leger）解釋：「大自然示範給我們看如何對付蚊子。過去沒人知道長葉烯能吸引蚊子，但老天爺給了我們靈感，創造出這種以香氣為武器的真菌。」

致命的溫柔：安全、精準又環保

這種真菌的最大特點在於「氣味友善」。長葉烯是天然化合物，對人類無毒，被廣泛用於香氛與化妝品中。研究團隊設計的真菌容器能長期釋放香氣，在室內或戶外皆可使用，既不污染環境，也不影響其他昆蟲族群。

相較之下，傳統化學殺蟲劑雖能快速撲殺蚊子，但毒性高、容易產生抗藥性，這些「副作用」會造成生態系的額外傷害。萊傑指出：「蚊子可能會學會避開某種氣味，但同時意味著牠們也會避開真正的花朵，而花蜜是牠們生存的養分，若失去對花香的反應，就等於自斷生路。」

因此，這種生物防治方式幾乎無法被蚊子的進化繞過，成為對抗瘧疾、登革熱與茲卡病毒的潛在長期解方。

從實驗室到非洲村落

這項技術的另一個優勢，是「簡單到能被任何地方採用」。黑殭菌屬早已廣泛應用於農業害蟲防治，其培養方式成本極低：只需稻殼、雞糞或小麥殘渣等常見農業副產品即可。對非洲、南亞與南美等易受蚊媒疾病重創的地區而言，這就像提供一種可在地生產、易於擴散的公共衛生武器。

隨著全球氣溫升高與氣候變遷，原本局限於熱帶的病媒蚊正向北遷移，可能威脅到更多地區的居民。萊傑警告：「蚊子其實很喜歡人類改變世界的方式。未來，我們也可能需要為自己準備這種真菌香氣陷阱。」

一場香氣革命的開端

目前，研究團隊正進行更大規模的戶外實驗，以準備進入監管審查階段。萊傑說：「我們想建立一整套能被不同社群採用的防治工具。最終的目標不是找到唯一的答案，而是為防蚊戰線帶來多樣化的選項，在不同環境、不同種類的蚊子之間，都能靈活運用。」

參考資料：

Tang, Dan, et al. "Engineered Metarhizium fungi produce longifolene to attract and kill mosquitoes." Nature Microbiology (2025): 1-19.

延伸閱讀

（本文出自2025.11.09《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

蚊子 香水 科學人雜誌

