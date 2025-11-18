國際小學堂／4大因素 歐洲淪藝術品盜竊溫床

法國羅浮宮十月遭劫，世界譁然。國際刑警組織指出，二○二一年全球共通報近一萬起涉及文化財產的犯罪，逾一半發生在歐洲。「國際文化財產期刊」今年一份報告也指出，過去卅年四十起最重大藝術品劫案，卅一起在歐洲，美國僅兩起。為何歐洲文物較常遭竊？

「今日美國報」報導，羅浮宮十月十九日遭劫當下，館內未配備武裝的保全人員只能看著珠寶被盜。他們須遵守嚴格規定，不得與入侵者接觸，僅能報警並透過附近房間的模糊監視器畫面監看竊賊。

專門協尋失蹤或遭竊藝品的「國際藝品尋回」公司執行長馬里內羅等安全專家都指出，歐洲淪為藝品盜竊溫床，是由諸多因素加總的結果，包括各國邊境相對鬆懈、博物館對維安的投資不足、對竊盜犯刑罰較輕、大量黑幫與執法相對鬆散的東歐地區有連繫等。

另外，調查人員和其他專家說，歐洲的許多博物館都是古老的大型建築，很難確保安全，畢竟原本用途就不是博物館。

其中羅浮宮規模龐大，公共展覽空間超過七點二四萬平方公尺，是美國華府的國家自然史博物館兩倍多，要顧及各展廳十分困難。

專精追回被盜藝品的美國聯邦調查局前幹員沃克說，「你去過羅浮宮就知道，如果在那座博物館待一天，可能讓人筋疲力盡」。

羅浮宮劫案發生後，館長戴卡赫到法國參議院作證時說，博物館外牆的監視器拍攝範圍不足。竊賊用來闖入館內「阿波羅長廊」的陽台沒有監視器拍攝。竊賊停車區域的唯一監視器，面對的方向不對。內部檢查也顯示，館內部分空間沒有監視錄影。

沃克說，在羅浮宮各展廳都安裝閉路監視器，技術上雖辦得到，但鑒於監管這類安全系統所需的成本和人力，要打造這種系統相當不切實際， 「即使他們將博物館每個角落都裝閉路監視器，也無法阻止悲劇發生，只會錄下整個過程」。

美聯社也指出，許多人承認，博物館維安工作存在令人糾結的矛盾：博物館旨在幫助人們接觸到藝術，而非讓人與藝術產生距離。

法國建築師沙提永說，許多歐洲博物館位於歷史建築內，這些建築並非為了收藏藝術品而打造，「面對罪犯入侵，我們必須找到解方，但不能操之過急。我們不會因這起劫案，就到處裝設防彈門窗」。

