我與素養的距離／從「只紀念不放假」的國父誕辰，看清末革命運動
2025年下半年起，國定假日新增「4+1」天，不僅「找回」教師節/孔子誕辰紀念日(9月28日)、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日(10月25日)、行憲紀念日(12月25日)這三個假日，還新增農曆小年夜，並將勞動節(5月1日)從勞工放假改為全面放假。
為什麼說「找回」3個國定假日呢？我國在推動週休二日後，於2016年修正《勞動基準法》，將青年節(3月29日)、教師節、臺灣光復節、總統蔣公誕辰紀念日(10月31日)、國父誕辰紀念日(11月12日)、行憲紀念日，改成「只紀念、不放假」；直到今年修正《紀念日及節日實施條例》，才將部分紀念日恢復為國定假日。
而11月12日的國父誕辰紀念日仍然只紀念不放假，導致許多人並不知道11月12日是中華民國國父孫中山先生的生日。孫中山先生領導革命運動，推翻清朝、建立中華民國，因此被國民政府尊稱為「中華民國國父」。
現在就讓力宇教育的敬之老師來告訴你國父帶領革命運動的過程吧！
