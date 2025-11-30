快訊

寫作教室／選擇立場非隨意站隊！透過思考進行整合與定位

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 邱鎂玲／撰寫
討論示意圖。圖／AI生成

當能坦然承認「我還沒有答案」，也學會蒐集不同資訊、與他人和自己對話，接下來的挑戰是如何在眾聲喧嘩中，逐漸找到一個屬於自己的「暫時立場」。此階段強調的並不是「找到唯一正確的答案」，而是在思考過程中進行整合，並誠實地說明選擇的理由。

既然不同立場各有道理，那我該怎麼辦？在有多種思考角度的情況下，不免出現這樣的猶豫和遲疑，然而這份猶豫其實正是思辨的關鍵。因為只有經過這樣的掙扎我們才會意識到——選擇立場不是隨意站隊，而是一種需要反思與權衡的行動。

例如：校園內出現「是否應該強制規定午休」的討論時，便可能蒐集到以下幾種意見：支持者認為午休能幫助專注與健康；反對者則指出有些學生根本睡不著，被迫趴在課桌上反而痛苦；還有人提出折衷方案，讓想睡的學生能休息，想自習的學生能安靜進行。面對這些不同的聲音，整合自身立場時就需要嘗試說出：「雖然我理解強制午休能照顧到多數人的需要，但我認為應該提供彈性，因為少數人的不適也是真實的困境。」這樣的定位未必是完美的答案，卻展現了整合與思考的努力。

每一次的選擇、統整，都是在練習承擔「選擇立場」背後的不完美。因為「立場不可能照顧到所有面向」，但思辨的價值就在於誠實說明為什麼選擇這個立場而不是另一個。此一「整合過程」的展現，我們也能嘗試透過一些書寫技巧來表達：

●讓步句型：先承認另一方的合理性，再提出自己的立場。

例如：我同意手機有助於學習查詢，但我仍傾向限制課堂使用，因為分心的風險更大。

●比較句型：說明不同立場之間的差異，並指出自己偏好的方向。

例如：和全面禁止相比，我更支持『部分時段開放』，因為這樣能兼顧紀律與彈性。

●排序句型：將不同價值放在一起，說明自己優先考量的順序。

例如：環保與經濟都很重要，但在學生午餐政策上，我認為營養健康應該是第一順位。

這些技巧不只是語言訓練，更是幫助理解：生活中的各種立場不是單一答案，而是一個「在眾多可能中暫時選擇」的結果。立場並非僵化不動，而是一種當下基於理解所做的誠實選擇。當有了「整合」的能力，便能在複雜的現實裡，找到一個自己願意承擔的觀點，一個安放的定位。

