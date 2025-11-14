AILEAD365自主學習X AI圍棋智能對弈 互動體驗吸睛全場
力宇教育受AVOCOR邀請共同參與2025臺灣教育科技展，11/13(四)～11/16(日)於台北世貿一館 BP410 攤位現場展示豐富軟硬體整合體驗，吸引眾多教育工作者和參觀者關注。
在「教育玩家共學坊」系列講座中，力宇教育受邀分享AILEAD365線上教學平臺如何協助學生自主學習。
AILEAD365擁有完整學科課程、雙語閱讀素養課程及3D互動教學影片等豐富學習資源，透過線上測驗評量與學習數據即時分析，協助學生掌握弱點、訂定適性化學習策略，實現真正的「自主學習」。
此外，作為黑嘉嘉圍棋校園總代理夥伴，力宇教育於現場展示AI圍棋陪練機器人，讓參觀者親身體驗AI圍棋即時對弈分析的樂趣。互動體驗反應熱烈，成為展區人氣亮點之一。
力宇教育未來將持續推動AI暨大數據的智能教學應用，協助學校與學生以更高效的方式學習，打造新世代的數位學習模組。
想了解更多，歡迎點擊連結！
【力宇教育】https://www.leadu-edu.com
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言