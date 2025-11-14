AILEAD365自主學習X AI圍棋智能對弈 互動體驗吸睛全場

力宇教育受AVOCOR邀請共同參與2025臺灣教育科技展，11/13(四)～11/16(日)於台北世貿一館 BP410 攤位現場展示豐富軟硬體整合體驗，吸引眾多教育工作者和參觀者關注。

在「教育玩家共學坊」系列講座中，力宇教育受邀分享AILEAD365線上教學平臺如何協助學生自主學習。

AILEAD365擁有完整學科課程、雙語閱讀素養課程及3D互動教學影片等豐富學習資源，透過線上測驗評量與學習數據即時分析，協助學生掌握弱點、訂定適性化學習策略，實現真正的「自主學習」。

此外，作為黑嘉嘉圍棋校園總代理夥伴，力宇教育於現場展示AI圍棋陪練機器人，讓參觀者親身體驗AI圍棋即時對弈分析的樂趣。互動體驗反應熱烈，成為展區人氣亮點之一。

力宇教育未來將持續推動AI暨大數據的智能教學應用，協助學校與學生以更高效的方式學習，打造新世代的數位學習模組。

想了解更多，歡迎點擊連結！

【力宇教育】https://www.leadu-edu.com

商品推薦