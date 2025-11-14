圖表看時事／15萬顆芬普尼蛋流入市面！一眼辨認毒雞蛋 吃幾顆會中毒？

十五萬顆芬普尼毒雞蛋流入市面，衛福部食藥署長姜至剛昨天表示，以這次雞蛋殘留值○點○三ppm計算，每天吃一百顆問題蛋會引發急性中毒，每天吃七至八顆問題蛋可能慢性中毒，「如果有所疑慮，近日不要食用雞蛋」。

為了降低食安疑慮，姜至剛提出「辨識、不吃、退貨」三步驟，民眾應留意家中蛋品，如蛋殼印有相關編號「I47」，就不要食用，即使開封，整盒洗選蛋剩一顆，也可持發票，至原購買的地方退貨。

衛福部研判 環境汙染造成

彰化縣衛生局抽驗發現，檢出芬普尼代謝物的文雅畜牧場共飼養五萬隻雞，日產四萬顆蛋。姜至剛表示，即日起，該牧場每一批蛋品均需逐批檢驗，「一顆都不放過，確定沒有問題才放行」。他表示，本案屬於「散發個案」，不會擴大至百分之百稽查市售所有雞蛋，只針對文雅畜牧場提高抽驗頻率。衛福部長石崇良說，該事件不是飼料殘留、飼養過程中的添加物所致，應是「環境汙染」造成。

衛福部、農業部昨召開記者會，姜至剛說，我國於一○七年起專案執行「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，至今驗四二三二件，首次於十一月四日驗出芬普尼，彰化縣衛生局第一時間通知業者下架回收，停止販售。

違法畜牧場 最高可罰30萬

農業部每年針對國內雞蛋、牛奶、畜禽肉等抽驗件數約兩百件，近兩年抽驗合格率百分之九十九點九，違法畜牧場最高可處卅萬元罰鍰。農業部畜牧司家禽生產科科長陳志維指出，第一時間抽驗，確定飼料合格，另責成地方政府複驗畜牧場飼料、動物與生產產品，若有結果立即通報食藥署和食安辦公室。

彰化縣衛生局於五日至文雅畜牧場釐清狀況，當天場區內六二六○顆雞蛋全數下架回收，另清查同一批次蛋品是否異常。隔天至洗選蛋場抽查，確實驗到含芬普尼的雞蛋，直接在洗選場攔截，十一月七日採取預防性下架，停止販售。

問題蛋上月出貨 恐已下肚

本次檢驗出農藥芬普尼的蛋品，其噴印溯源編號包括「I47045-251023C」、「I47045-251027C」、「I47045-251030C」及「I47045-251103C」，總計十五萬顆，十月三日、八日、十日分別出貨，消費者恐已吃下肚。

姜至剛表示，芬普尼屬於准用農藥，雞蛋殘留標準為○點○一ppm，此次檢出○點○三ppm，具食用風險。但劑量決定毒性，六十公斤成年人一天內食用一百顆問題雞蛋，才會引發急性中毒，每天吃七至八顆問題雞蛋，則可能造成慢性中毒。 你家有芬普尼雞蛋嗎 製表／元氣中心、生活文教中心、地方社會中心

