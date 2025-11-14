快訊

MLB／又通殺30張第一名！大谷翔平4奪MVP寫一籮筐紀錄

美官員曝台美貿易談判「取得許多進展」： 年底前有望達成更多協議

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

圖表看時事／15萬顆芬普尼蛋流入市面！一眼辨認毒雞蛋 吃幾顆會中毒？

聯合新聞網／ 記者廖靜清李柏澔／台北報導
畜牧場採檢 文雅畜牧場日產四萬顆雞蛋，彰化縣府昨再到現場採檢雞蛋、飲水等，朝環境汙染追查。圖／彰化縣政府提供
畜牧場採檢 文雅畜牧場日產四萬顆雞蛋，彰化縣府昨再到現場採檢雞蛋、飲水等，朝環境汙染追查。圖／彰化縣政府提供

十五萬顆芬普尼雞蛋流入市面，衛福部食藥署長姜至剛昨天表示，以這次雞蛋殘留值○點○三ppm計算，每天吃一百顆問題蛋會引發急性中毒，每天吃七至八顆問題蛋可能慢性中毒，「如果有所疑慮，近日不要食用雞蛋」。

為了降低食安疑慮，姜至剛提出「辨識、不吃、退貨」三步驟，民眾應留意家中蛋品，如蛋殼印有相關編號「I47」，就不要食用，即使開封，整盒洗選蛋剩一顆，也可持發票，至原購買的地方退貨。

衛福部研判 環境汙染造成

彰化縣衛生局抽驗發現，檢出芬普尼代謝物的文雅畜牧場共飼養五萬隻雞，日產四萬顆蛋。姜至剛表示，即日起，該牧場每一批蛋品均需逐批檢驗，「一顆都不放過，確定沒有問題才放行」。他表示，本案屬於「散發個案」，不會擴大至百分之百稽查市售所有雞蛋，只針對文雅畜牧場提高抽驗頻率。衛福部長石崇良說，該事件不是飼料殘留、飼養過程中的添加物所致，應是「環境汙染」造成。

衛福部、農業部昨召開記者會，姜至剛說，我國於一○七年起專案執行「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，至今驗四二三二件，首次於十一月四日驗出芬普尼，彰化縣衛生局第一時間通知業者下架回收，停止販售。

違法畜牧場 最高可罰30萬

農業部每年針對國內雞蛋、牛奶、畜禽肉等抽驗件數約兩百件，近兩年抽驗合格率百分之九十九點九，違法畜牧場最高可處卅萬元罰鍰。農業部畜牧司家禽生產科科長陳志維指出，第一時間抽驗，確定飼料合格，另責成地方政府複驗畜牧場飼料、動物與生產產品，若有結果立即通報食藥署和食安辦公室。

彰化縣衛生局於五日至文雅畜牧場釐清狀況，當天場區內六二六○顆雞蛋全數下架回收，另清查同一批次蛋品是否異常。隔天至洗選蛋場抽查，確實驗到含芬普尼的雞蛋，直接在洗選場攔截，十一月七日採取預防性下架，停止販售。

問題蛋上月出貨 恐已下肚

本次檢驗出農藥芬普尼的蛋品，其噴印溯源編號包括「I47045-251023C」、「I47045-251027C」、「I47045-251030C」及「I47045-251103C」，總計十五萬顆，十月三日、八日、十日分別出貨，消費者恐已吃下肚。

姜至剛表示，芬普尼屬於准用農藥，雞蛋殘留標準為○點○一ppm，此次檢出○點○三ppm，具食用風險。但劑量決定毒性，六十公斤成年人一天內食用一百顆問題雞蛋，才會引發急性中毒，每天吃七至八顆問題雞蛋，則可能造成慢性中毒。

你家有芬普尼雞蛋嗎 製表／元氣中心、生活文教中心、地方社會中心
你家有芬普尼雞蛋嗎 製表／元氣中心、生活文教中心、地方社會中心

圖表看時事 芬普尼 毒雞蛋 雞蛋 食藥署 中毒
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

圖表看時事／15萬顆芬普尼蛋流入市面！一眼辨認毒雞蛋 吃幾顆會中毒？

十五萬顆芬普尼毒雞蛋流入市面，衛福部食藥署長姜至剛昨天表示，以這次雞蛋殘留值○點○三ppm計算，每天吃一百顆問題蛋會引發...

好讀周報／風機再造難題多…葉片無法拆解 業者推「材料護照」

風力發電機在再生能源基礎建設中角色愈來愈關鍵。到2025年，全球風電裝置容量已達約1000百萬瓩（gigawatt），去...

好讀周報／耗費20年「大埃及博物館」蓋在金字塔旁！現代方式詮釋古老文明

歷時20多年興建，全球最大的考古與文明展示館「大埃及博物館」本月1日在埃及金字塔群旁邊正式揭幕，標示埃及文化史翻開新篇章...

科學人／「韌性台灣」是否足夠？失落的太平洋古城 映照今日氣候危機

重點提要 1.南馬都爾是一座有百餘座人工島構成的巨石古城，堪稱太平洋最宏偉的古建築之一，並且由聯合國教科文組織列為世界文化遺產。 2.從人工島採集的珊瑚樣本分析指出，南馬都爾的興衰時間，比過去推測

偏鄉同學自學利器，沒補習也能上明星高中

在準備會考的過程中，許多學生不僅要面對龐大的課業壓力，更必須在有限的時間內找到最有效率的學習方式。如何兼顧知識理解與強化記憶、穩定心態並持續進步…

國中數學／圓心角解密：披薩怎麼切最公平？

放學後，小宇和同學買了一個大披薩準備一起享用，大家卻為「要怎麼切才平均」爭論不休。這時數學老師經過，笑著說…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。