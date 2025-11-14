快訊

閱讀數學／中文怪物的聽力有多好？（下）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
聽力示意圖。圖／AI生成
聽力示意圖。圖／AI生成

上週聊到「口感比水好」雖然語速沒有到超過，但因為完全沒聽過。一糊起來，大腦就會當機，難以理解。這牽扯到第二個特性，我們聽話時，腦海裡會自動去預測下一個句字或詞（聽起來有點像AI），所以如果是「口感比——」，你可能會想到果凍或其他的什麼，但不會想到是水啊！

預測失敗需要重新修正，思考期間又會錯過一些句子。最後還有「背景噪音」的問題。研究指出當語速固定時，環境噪音每提升5分貝，理解程度就會下降約20%。糊在一起、出乎意料、雜音干擾。大概是這幾個因素，讓大家聽不懂的原因。

關於聽力，網路上還有一種討論是：很多外語的語速更快，所以考聽力他們佔優勢。不過，就像前面說到的，「聽」不只是耳朵的事情，還關乎大腦的處理。例如：日文、法文、西班牙文的平均每秒音節都超過7個，中文跟德文的每秒音節相對較少。

但是，研究同時發現相較於日、法、西語這些快速語言，中文跟德文的「資訊密度」比較高。倘若運用通信工程領域的熵(entropy)來量化後會發現，這些語言出現了一個相似之處，那就是：說話速率 × 資訊密度 ≈ 39.15 位元/秒

他們的「資訊速率」最終都非常接近。舉例來說，中文的說話速率比西班牙語慢34%，但資訊密度高 49%，所以資訊速率只相差約 4%。這是什麼神奇的巧合！有什麼道理嗎？

里昂大學的學者Coupé表示，資訊速率低，就得需要持續更長的對話時間。聽到後來，前面可能就忘了。反過來說，資訊速率太高，聽者就會說出經典名言：「等等，這個資訊量太大我消化一下」。其實都是回歸到人類的生理負荷上限。儘管世界各地的語言發展有自己的歷史文化背景，但最終，我們都因為「人類」的出場設定，發展出了近似資訊速率的語言。

中文 語言 閱讀數學 數感實驗室

賴以威（數感實驗室）

