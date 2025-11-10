國中數學／圓心角解密：披薩怎麼切最公平？

放學後，小宇和同學買了一個大披薩準備一起享用，大家卻為「要怎麼切才平均」爭論不休。這時數學老師經過，笑著說：「這不就是圓心角的應用嗎？」

假設有5位同學要平分披薩，整個圓是360°，將360除以5，就能知道每一片的圓心角是72°。只要每72°切一刀，就能平均切出5片大小一致的披薩。

學生們恍然大悟：「原來切披薩也可以用數學算！這樣再也不怕有人吃比較大片了。」

力宇教育的李熙老師指出，圓心角的概念不只用在披薩，像生日蛋糕、風扇葉片、甚至摩天輪車廂位置，都與它有關。理解「一圈 360°」的分割關係，就能輕鬆掌握生活中各種圓形的分配問題。

下次吃披薩時，不妨拿出量角器驗證看看，數學真的就在嘴邊喔！

想了解更多進階概念嗎？點開影片看看什麼是弧度、又該如何分辨優弧與劣弧，讓你從披薩切法學到更深一層的幾何思維。

影片連結：

商品推薦