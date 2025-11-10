偏鄉同學自學利器，沒補習也能上明星高中

在準備會考的過程中，許多學生不僅要面對龐大的課業壓力，更必須在有限的時間內找到最有效率的學習方式。如何兼顧知識理解與強化記憶、穩定心態並持續進步，是每位考生都要克服的挑戰。

為了幫助更多學生找到適合自己的讀書節奏，力宇教育特別邀請桃園市永安實驗中學的曾鈞康同學，分享他如何在沒有補習的情況下，運用AILEAD365線上教學平臺自主學習，並以會考5A5+的優異成績錄取中大壢中。

永安實中地處新屋區永安漁港一帶，是一所位於桃園偏鄉的國中。附近以農漁產業為主，孩子們大多沒有額外的補習資源，求學路上也少了許多城市孩子所擁有的支援與便利。

來自永安實中的曾鈞康同學回憶，國三第一次模擬考時數學僅拿下B++，這讓他意識到必須改變學習方式。為了找出盲點、有效補強，藉由AILEAD365線上教學平臺的教學影片重新複習不熟悉的單元，並搭配AI智能診斷與題庫練習功能，精準鎖定個人弱點、強化學習觀念。

曾同學特別提到，「愛心收藏題庫」是他個人認為最受用的功能。透過建立個人化錯題題庫，在最後衝刺階段能快速回顧、確認每個觀念是否真正掌握。

此外，曾同學也分享「營養均衡式讀書法」，以完成章節與題目數量來衡量進度，每天兼顧五科學習。這樣穩定而有節奏的累積，讓他從第一次模考的3A，進步到最終會考的5A5+。AILEAD365線上教學平臺結合AI大數據與個人化學習歷程模組，為學生打造更精準的學習體驗。透過AI智能診斷弱點、精準複習，協助學生實現真正高效且有策略的自主學習。

這一集 AILEAD365學霸專訪故事，讓我們看見科技結合教育帶來的可能性。即使在資源相對不足的環境中，只要善用優質的線上學習平臺、再加上一顆不輕言放棄的心，也能讓學生逆勢而上，跨出改變人生的第一步。

