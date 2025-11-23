寫作教室／學會「打開窗戶」！師盼學生思辨後蒐集資訊、與他人交流

當願意承認「我還不知道」之後，思辨的下一步便是開始蒐集資訊，並透過對話與不同意見交流。這並不是要學生立刻找到結論，而是讓他們練習把不同的聲音納入，與自己共處。

資訊充斥的時代，蒐集資料看似簡單，其中挑戰在於辨識與選擇。例如：當學校討論「午餐是否應該全面改為素食」時，學生第一時間可能會想到「這樣比較健康」或「我不想天天吃青菜」。可是若他們願意查找更多資料，便可能發現：有人主張素食能降低碳排放，對環境有益；也有人提出營養均衡的疑慮，擔心蛋白質攝取不足；甚至還有人關心「農產品價格是否因此波動」這樣的社會面向。當不同資訊出現，我們更能意識到：原來看似單純的「要不要素食」背後，藏著許多層次的考量。

除了資訊的蒐集，與他人對話也是思辨的重要環節。家庭日常裡，談及新聞中「禁止於校服內、外加穿其他衣物」的議題，父母可能說「這樣比較有紀律」；兄弟姐妹卻說「這是限制個人風格」。透過這些日常談論，能發掘不同世代對於同一件事可能有完全相異的解讀。這些差異不必立刻分出輸贏，而是值得帶進文字裡，讓文章呈現出真實的多元性。

另一方面，與自己對話同樣重要。當讀到或聽到不同聲音時，不妨思考：

●為什麼我特別同意某一種說法？ ●為什麼我對某些意見感到抗拒？ ●這份抗拒來自我的情感、習慣，還是某種價值立場？

例如，在「是否應該延長寒暑假」的議題上，有些學生直覺地認為「當然要延長，放假更好啊！」但若靜下來想一想也許會注意到：父母擔心孩子長時間待在家會增加托育壓力；延長假期導致學生過度上網影響身心狀況。當這些聲音一一浮現，我們更能意識到自己的直覺並不是唯一的答案，而只是眾多立場之一。

在寫作層面，此一思考階段的文章開始出現「並列觀點」的特徵。可以嘗試把不同角度放在一起，而不是僅僅宣告立場。這樣的文章，已經比單一立場更真實、更立體。當學會「打開窗戶」：蒐集多樣的資訊，與他人交流，與自己對話，並且在文字中呈現這些過程，即便還沒有結論，也已經展現出真誠的思辨姿態。

