快訊

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

演唱會第二天…TWICE換髮型！子瑜綁馬尾甜笑：大家的心意我收到了

聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／學會「打開窗戶」！師盼學生思辨後蒐集資訊、與他人交流

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 邱鎂玲／撰寫
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

當願意承認「我還不知道」之後，思辨的下一步便是開始蒐集資訊，並透過對話與不同意見交流。這並不是要學生立刻找到結論，而是讓他們練習把不同的聲音納入，與自己共處。

資訊充斥的時代，蒐集資料看似簡單，其中挑戰在於辨識與選擇。例如：當學校討論「午餐是否應該全面改為素食」時，學生第一時間可能會想到「這樣比較健康」或「我不想天天吃青菜」。可是若他們願意查找更多資料，便可能發現：有人主張素食能降低碳排放，對環境有益；也有人提出營養均衡的疑慮，擔心蛋白質攝取不足；甚至還有人關心「農產品價格是否因此波動」這樣的社會面向。當不同資訊出現，我們更能意識到：原來看似單純的「要不要素食」背後，藏著許多層次的考量。

除了資訊的蒐集，與他人對話也是思辨的重要環節。家庭日常裡，談及新聞中「禁止於校服內、外加穿其他衣物」的議題，父母可能說「這樣比較有紀律」；兄弟姐妹卻說「這是限制個人風格」。透過這些日常談論，能發掘不同世代對於同一件事可能有完全相異的解讀。這些差異不必立刻分出輸贏，而是值得帶進文字裡，讓文章呈現出真實的多元性。

另一方面，與自己對話同樣重要。當讀到或聽到不同聲音時，不妨思考：

●為什麼我特別同意某一種說法？

●為什麼我對某些意見感到抗拒？

●這份抗拒來自我的情感、習慣，還是某種價值立場？

例如，在「是否應該延長寒暑假」的議題上，有些學生直覺地認為「當然要延長，放假更好啊！」但若靜下來想一想也許會注意到：父母擔心孩子長時間待在家會增加托育壓力；延長假期導致學生過度上網影響身心狀況。當這些聲音一一浮現，我們更能意識到自己的直覺並不是唯一的答案，而只是眾多立場之一。

在寫作層面，此一思考階段的文章開始出現「並列觀點」的特徵。可以嘗試把不同角度放在一起，而不是僅僅宣告立場。這樣的文章，已經比單一立場更真實、更立體。當學會「打開窗戶」：蒐集多樣的資訊，與他人交流，與自己對話，並且在文字中呈現這些過程，即便還沒有結論，也已經展現出真誠的思辨姿態。

素食 父母 意識 碳排放

延伸閱讀

MLB／日本高校生提問最幸福時刻 鈴木一朗給了完美答案

「擊穿良知底線」…女博主仿死刑犯勞榮枝起號 被無限期封禁

「幸福蔬果 花現永靖」推廣行銷永靖農產品 藍綠縣長參選人都喊讚

高營養≠高蛋白質！6種食物常被誤解「高蛋白」，花生醬「搭1物」一起吃才夠

相關新聞

寫作教室／學會「打開窗戶」！師盼學生思辨後蒐集資訊、與他人交流

當願意承認「我還不知道」之後，思辨的下一步便是開始蒐集資訊，並透過對話與不同意見交流。這並不是要學生立刻找到結論，而是讓...

圖表看時事／全球氣候變遷績效 台灣排名倒數…這兩項被評「非常差」

聯合國第卅屆氣候峰會（COP30）於巴西舉行，德國看守協會（Germanwatch）等組織發布全球「氣候變遷績效指標...

科學人／給蚊子用的「致命香水」？ 研究靠1物可殺逾9成、氣味友善

昆蟲學家將自然界的甜香化學物質「長葉烯」（longifolene）導入真菌，使其散發出花朵般的氣味，吸引蚊子前來「覓食」。蚊子在接觸後，便會因為遭受真菌感染而死亡。 用氣味欺騙：一場香氣與生死的

紐時賞析／馬里蘭州提告FBI總部遷址變卦

Maryland sued the Trump administration Thursday for ditching...

紐時賞析／颶風強襲後 牙買加太陽能發電成效顯現

The morning after Hurricane Melissa tore through Jamaica, Je...

閱讀數學／大谷翔平的紀錄（上）

大谷翔平在今年的國聯冠軍賽繳出了驚人的表現：作為投手，6局0失分10個三振；作為打者，3支全壘打。分別看都已經是超厲害的數據，竟然還是同一位選手在同一天達成…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。