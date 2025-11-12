好讀周報／耗費20年「大埃及博物館」蓋在金字塔旁！現代方式詮釋古老文明

文／陳韻涵輯

歷時20多年興建，全球最大的考古與文明展示館「大埃及博物館」本月1日在埃及金字塔群旁邊正式揭幕，標示埃及文化史翻開新篇章，同時象徵以現代方式重新詮釋7千年前的神祕古老文明。

「大埃及博物館」占地近50萬平方公尺，離吉薩大金字塔群僅2公里，該金字塔群最有名的就是最古老、最巨大的古夫金字塔。這座宏偉的博物館耗資12億美元（約新台幣370億元），被譽為「現代文化奇觀」。

路透與英國廣播公司報導，大埃及博物館開幕晚宴由埃及總統塞西親自主持，儀式邀請39個國家元首與79個官方代表團到場觀禮，晚會在樂舞中揭幕，巨型投影幕播放埃及文化遺產的畫面，雷射光與無人機在夜空排列象形文字與法老輪廓，傳達古文明與現代科技交融的寓意。

塞西致詞時表示，這座博物館不僅致敬歷史，更是「埃及在當代世界文化中撰寫的新篇章」。

開羅民眾以幽默和熱情迎接這場文化盛事，網友在社群媒體跟風「法老變裝」，透過修圖化身法老或埃及豔后，置身古埃及場景，慶祝難得的文化時刻。

大埃及博物館的建築規模空前，建築外觀以三角形透光雪花石表達金字塔意象，主要入口正對吉薩高原。館內空間相當於70座足球場，設有12個主題展廳、一座兒童博物館與大階梯展廳，階梯兩側陳列歷代法老與王后的巨像，頂層則可透過大玻璃窗眺望金字塔群。

館內一大焦點是矗立在大廳迎賓的拉美西斯二世立像，其他鎮館之寶包括拉美西斯二世浮雕方尖碑，以及約4500年前的古夫太陽船。這艘古夫太陽船是全球最古老、保存最完好的船隻之一，太陽船是埃及神話中太陽神的御用船隻。法老自詡為地球上的太陽神，因此相信只要把太陽船埋在身邊，靈魂就能乘船穿越冥界、航向來世。

大埃及博物館最受矚目的展區完整展示法老圖坦卡門陵墓出土的5千多件陪葬珍寶，這是由英國考古學家卡特於1922年發現圖坦卡門的陵寢以來，首次在同一地點完整且公開展示珍貴的法老陪葬藝品。公開展示的藝品包括金面具、御座、戰車與精緻鎧甲等，博物館前館長陶菲克說：「我們的理念是讓觀眾體驗卡特當年（深入圖坦卡門陵墓）見到的一切，不再讓任何文化瑰寶留在倉庫。」

館方估計，大埃及博物館每年將吸引800萬人次參觀，有助政治動盪的埃及重振觀光業。埃及學者兼導遊塞迪克表示，「圖坦卡門展區全面開放，全世界都會回到埃及。他是最具代表性的法老，他的寶藏將再度吸引全球目光。」

大埃及博物館對埃及人而言不僅是文化地標，也重塑民族自信。埃及學權威哈瓦斯表示，「這是我畢生的夢想，它象徵埃及人在考古與文物保存上與國際社會並駕齊驅。我希望世界各國停止購買被盜文物，並歸還3件意義非凡的埃及古物，分別是收藏在大英博物館的羅塞塔石碑、收藏在羅浮宮的丹德拉星座，以及由柏林博物館島保存的奈費爾提蒂王后半身像。」

曾任埃及文物部長的哈瓦斯已發起網路連署，要求英、法與德友善歸還文物。他說：「埃及曾贈與世界無數文明，如今希望世界回贈埃及一份尊重。」

好讀VIP家用自學服務：好讀周報每周二搭配本篇文章，推出名師解析影片，結合生活情境閱讀測驗，提升閱讀素養力！怎麼看到影片？goodread.u-writing.com

大埃及博物館館內的一大焦點是矗立在大廳迎賓的拉美西斯二世立像。（圖／美聯社）

商品推薦