好讀周報／風機再造難題多…葉片無法拆解 業者推「材料護照」

聯合報／ 好讀周報
丹麥的奧爾堡市（Aalborg）將退役的葉片重新利用，改造成自行車停車棚。(圖／西門子歌美颯)
丹麥的奧爾堡市（Aalborg）將退役的葉片重新利用，改造成自行車停車棚。(圖／西門子歌美颯)

文／編譯梁采蘩

風力發電機在再生能源基礎建設中角色愈來愈關鍵。到2025年，全球風電裝置容量已達約1000百萬瓩（gigawatt），去年貢獻全球電力生產的8%。依據國際能源總署預測，到2030年這個比率將攀升至14%。

然而，隨著風電設施不斷增加，新的難題浮現：風機20到25年的壽命結束後，該如何處置？雖然不含地基，一台風機約9成可回收再利用，但葉片與機艙因為結構複雜、且含有大量玻璃纖維，通常難以回收。

「不幸的是，風機葉片技術上很難回收。」丹麥理工大學風能系統系研發工程師博松（Justine Beauson）表示，「這種材料的特性很難處理，而且葉片本身就是一體成型，不像洗衣機那樣可以拆解再製造。」目前缺乏公開透明的葉片材質數據，更增加回收或升級再造的難度。

美國國家再生能源實驗室預估，光是美國，到2050年風機葉片廢棄物就可能超過220萬噸；另一項研究推算，到2033年，全球每年將需要處理約20萬噸的風機葉片廢料。

目前歐洲多國已禁止將風機零件掩埋處理，使得尋找可行的解決方案更加迫切。

去年，美國能源部投入510萬美元獎金，鼓勵研究人員開發具成本效益的風能系統回收技術。而早在2021年，可再生能源大廠西門子歌美颯（Siemens Gamesa）就研發出全球首款可回收的風機葉片，採用能在使用壽命結束時分離材料的樹脂，並已安裝在英國最大離岸風電之一的半數風機上。

不過博松認為，目前葉片廢棄量仍不足以支撐大規模的回收產業。但她指出，像Blade-Made這類再利用方案或許能發揮價值，因為它們所需的專業設備比機械或熱能回收少，更容易被採用。

「這不需要什麼火箭科技。」她說，「你需要的是了解這種材料、掌握葉片的結構，並清楚知道哪些可行或不可行」。

博松指出，風電產業近來也開始探索「材料護照」（material passports）的概念，能在產品整個生命周期中追蹤所使用的材料，以提升透明度並協助回收。但她也說，雖然這有助於推動升級再造，風機製造商卻往往不願公開葉片的詳細設計資料，即使是已停產的舊款機型也一樣。

克里格表示，資訊不透明正是他們團隊面臨的最大挑戰之一。他把升級再造比喻成舊屋翻修：「你打開一面牆，常會發現一些預料外的東西。」

他呼籲製造商能公開材料成分、設計草圖以及強度測試紀錄，特別是那些已停產機型：「如果這些資料能更公開，對再利用方案就會大有幫助。」

美國國家再生能源實驗室預估，光是美國，到2050年風機葉片廢棄物就可能超過220萬噸；另一項研究推算，到2033年，全球每年將需要處理約20萬噸的風機葉片廢料。（圖／歐新社）
美國國家再生能源實驗室預估，光是美國，到2050年風機葉片廢棄物就可能超過220萬噸；另一項研究推算，到2033年，全球每年將需要處理約20萬噸的風機葉片廢料。（圖／歐新社）

再生能源 材料 美國 風力發電 好讀周報 環保

好讀周報

