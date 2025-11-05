快訊

美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實「45億內」 新壽今送公文

中美關稅休戰延一年 川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10%

圖表看時事／APEC閉幕 圖解21會員國經貿實力、GDP成長預測

聯合新聞網／ 特派記者張文馨／慶州報導
南韓亞太經合會（APEC）峰會1日閉幕，與會領袖合影時台灣領袖代表林信義（左二）與中國大陸國家主席習近平（左四）全程無互動。圖／APEC台灣媒體團提供
亞太經合會（APEC）領袖會議日前閉幕，領袖合照時，我方代表林信義與中國大陸國家主席習近平擦身而過，並沒有進一步的互動。

至於賴清德總統是否交代，可以或不可以與習近平互動，林信義否認，他表示，是否互動都是自然發展的現象。

林信義去年代表賴清德總統出席APEC秘魯峰會時，與習近平場邊寒暄。

這次在APEC官方釋出的錄影畫面中，並未見到林信義與習近平有互動。昨天領袖大合照時，習近平站定後與新加坡總理黃循財聊天，較晚進場的林信義經過時，並未跟習、黃交流或致意。林信義在會後記者會說，從深談、場邊會晤到握手寒暄都是互動，「有時候要看機緣」。

不過，林信義在領袖合照站在畫面的最右側，外交部國際組織司司長孫儉元表示，各經濟體主辦APEC時安排的合照站位並不一致，今年起我方透過駐韓代表處不斷詢問安排，直到前晚十時才收到韓方通知，我方馬上聯繫韓方，盼了解狀況迄今未獲回覆。

孫儉元說，今年與會平順，我方獲得的待遇和其他經濟體一致；針對南韓方在轉播APEC現場畫面時，放上中華民國國旗並標注我為台灣，他說，那是媒體、不是官方作為，到目前為止，沒有因此感受到壓力或不平等待遇。

APEC峰會閉幕成果 製表／國際中心
APEC峰會閉幕成果 製表／國際中心

APEC 林信義 習近平 賴清德 圖表看時事

