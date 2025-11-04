聽新聞
美企猛蓋資料中心 加劇全球水電荒

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

在馬來西亞柔佛州的士年納科技園區，一座資料中心正在興建，攝於去年九月廿七日。（美聯社）
人工智慧（ＡＩ）風潮下，OpenAI、亞馬遜、谷歌、微軟等美國企業大舉投資興建大型運算中心，但也將該熱潮轉移到監管較寬鬆的海外國家。紐約時報發現，資料中心耗電量大，也要大量用水來冷卻電腦，已造成或加劇墨西哥等十幾國的水電中斷問題。

大型資料中心 近六成設在美國境外

紐時十月報導，市場研究機構Synergy Research Group分析指出，截至六月底，全球一二四四座最大型資料中心有近六成位於美國境外。全球的資料中心還將增加，騰訊、Meta和阿里巴巴等美國和中國大陸企業在全球至少有五七五個開發中的資料中心專案。

科技公司在各地建立資料中心來推進ＡＩ，一些脆弱當地社區持續承受停電、缺水衝擊。

愛爾蘭，資料中心消耗該國逾兩成電力；在智利，珍貴的含水層正在面臨枯竭的危險；停電已經是家常便飯的南非，資料中心的設置，更進一步加劇該國電網負擔。巴西、英國、印度、馬來西亞、荷蘭、新加坡、西班牙也都浮現類似擔憂。

鄰近微軟設施 墨村莊缺水又爆肝炎

在墨西哥，有居民說資料中心的開發應附帶對當地社區進行更多投資。今年夏天，墨西哥一座微軟設施附近的埃斯佩蘭薩村爆發了肝炎，當地居民由於缺水，無法洗手或維持基本衛生。當地診所負責人巴爾塞納斯表示，疾病迅速蔓延，約有五十人染病，並指責州政府未進行談判讓社區獲得支援，「微軟的項目涉及巨額投資，但人民一無所獲」。

微軟表示，目前不清楚其位於墨西哥中部的資料中心設施，是否影響電力和周邊的供水。微軟美洲資料中心副總裁華勒斯說，經過仔細調查，並沒有發現跡象表明其資料中心導致了當地的停電或缺水，「我們將始終優先考慮社區基本的需求」。

耗能缺透明度 難追究資料中心責任

谷歌、亞馬遜、微軟等公司通常透過子公司和其服務提供商來建造資料中心，從而掩飾他們的存在，也很少透露這些設施消耗的資源，缺乏透明度讓這些問題更加複雜。

資料中心所在地區的缺電缺水問題，很難直接與資料中心畫上連結。但專家說，在電網不穩定、水資源吃緊的地區蓋資料中心，將給原本就脆弱的供水供電系統帶來更大壓力，可能引發骨牌效應。

許多國家的社運人士、居民和環保團體相繼聯手反對資料中心，有些人試圖阻止這些項目，另有些人呼籲加強對其的監管和透明度。愛爾蘭當局已限制在都柏林地區新蓋資料中心，理由是供電上的「重大風險」。在智利，由於社運人士抗議，谷歌撤回建造可能耗盡水資源的資料中心計畫。在荷蘭，若干資料中心的建設因環境考量喊卡。

環團「愛爾蘭地球之友」的環保人士雷納德表示，資料中心是環境和社會問題的交會點，「有種說法是，資料中心是必需品，能讓我們富裕繁榮，但這是一場真正的危機」。

資料中心的發展目前仍無放緩跡象。投資銀行瑞銀指出，預計今年企業花在資料中心的全球支出將達到三七五○億美元，明年還將增至五千億美元。

從歡迎到反對 愛爾蘭人法律戰抵制

愛爾蘭曾在廿年間積極吸引科技公司。蘋果、谷歌、微軟、TikTok在愛爾蘭設置歐洲基地，約一二○座資料中心聚集在都柏林周邊及外部鄉村。預計幾年後，資料中心將消耗愛爾蘭電力的三分之一，比起二○一五年所占的百分之五明顯提升。

但愛爾蘭對科技公司的歡迎態度已轉變，成為跨國抵制資料中心的最明顯案例之一。五年前，一家開發商試圖將愛爾蘭西部恩尼斯的約四十八點六公頃土地，改造成一家不具名科技公司的資料中心，造價四十億歐元。環團和當地居民已經在法律上提出反對和上訴來加以阻止。

愛爾蘭西部一月也因暴風雨導致停電，使人們對電網是否已瀕臨崩潰的爭論愈演愈烈。社運人士希恩說，電網承受的壓力其來有自，因為資料中心的數量不成比例；她已籌組一項反對恩尼斯資料中心計畫的請願，吸引逾一千人連署。

關於恩尼斯資料中心計畫的最終上訴仍待審理。即使該計畫獲得批准，其未來發展也有疑問。亞馬遜最近透露，該公司曾在幕後支持該計畫，但已退出，這意味該計畫的當地開發商將得另找其他科技公司合作。

AI 巨量資料 缺水 缺電 墨西哥 微軟 愛爾蘭

