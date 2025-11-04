聽新聞
猛蓋資料中心／減稅、供地拚AI 各國進步「有代價」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
臉書母公司Meta在愛爾蘭都柏林的資料中心，攝於去年十月十六日。（美聯社）
臉書母公司Meta在愛爾蘭都柏林的資料中心，攝於去年十月十六日。（美聯社）

許多國家的政府希望在人工智慧（ＡＩ）站穩腳步，提供科技公司便宜土地、減稅和資源取得管道，並在管制和資訊揭露上採取不干預做法。研究資料中心開發的牛津大學學者瓦迪維亞向紐約時報說，各國政府的支持，已幫助科技公司大興土木但不必負太大責任；針對資料中心的環境管制很少，業者也常要求政府一定程度保密。

隱瞞耗電 墨官員簽保密協議

紐時十月報導，墨西哥的一一○座資料中心，許多都位在墨國中部的克雷塔羅市。該市工業發展主管史特林正引領墨國轉型為資料中心重鎮，他向紐時直言，供電和供水中斷是進步的代價，應樂於接受這些問題，「這對受其困擾的民眾不是好事，對地方發展卻是」。

資料中心約在五年前進到克雷塔羅，誘因是當地靠近美國，毒品和暴力問題相對較少，地方政府也熱切歡迎跨國公司。微軟一馬當先，接著是亞馬遜、谷歌，很快當地工業園區就擠滿施工團隊。十多名居民指稱，該地區幾處向來難以取得基本服務的貧困小鎮，缺水時間開始變得更長、停電更頻繁。

史特林向紐時談到一項遠大計畫，要在未來五年將資料中心總用電量增至四倍，達到一點五ＧＷ（百萬瓩），約相當美國一二五萬戶家庭用電量。他說，要拿到協議，就要與科技公司簽保密協定，他須向社區和墨國電力公司隱瞞資訊，「我是為了公共服務簽訂那個保密協議」。

政策優惠 愛爾蘭盼技術領先

相關計畫的營運商，通常透過子公司或外部包商作為掩飾。在墨國，就有至少一座微軟的資料中心是拉丁美洲資料中心業者Ascenty擁有並營運。

其他國家官員吸引科技公司時，也常呼應史特林的這類說法，儘管語氣通常委婉一些。巴西正制定新的減稅政策；馬來西亞設立一處工業區以吸引中國大陸和美國矽谷的企業。阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯則展開外交行動，要爭取美國總統川普支持，以便購買企業需要的高價值ＡＩ晶片。

歐盟也承諾會砸大錢打造新的區域資料中心。愛爾蘭氣候、能源與環境部長歐布萊恩表示，資料中心的興建正移往政策最友善的國家，「我們產業策略非常重要的一環，就是處在新技術和資料的領導尖端」。

AI 巨量資料 愛爾蘭 墨西哥

