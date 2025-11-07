快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

聽新聞
0:00 / 0:00

閱讀數學／中文怪物的聽力有多好？（上）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
法籍YouTuber「酷的夢」（Ku's dream）打造大型競賽實境節目《中文怪物》。圖／翻攝自Ku's dream酷的夢
法籍YouTuber「酷的夢」（Ku's dream）打造大型競賽實境節目《中文怪物》。圖／翻攝自Ku's dream酷的夢

前陣子許多人應該有看「中文怪物」，而且看一看都發現，竟然，有些中文還真是不容易。最讓人印象深刻的莫過於外國選手們跟台灣高手對決聽力的那段。不僅台灣高手答錯，許多觀眾坐在螢幕前也是聽得霧煞煞，到底在講什麼？語速太快嗎？可有時候影片1.5倍速看也都沒問題啊。那到底一般人講話的速度又多快，能聽得懂的語速又是多快呢？

根據研究顯示，台灣成人平均講話語速約是每秒4.4個字，4歲小朋友是每秒2.4個字，語速慢了快要一半。不過，到小學畢業時差不多就加速到3.9個字，應該是老天爺的設定，提供他們進入青春期，準備好要跟爸媽吵架了。然後，等到年紀大了，又降回語速每秒3.5個字。比國中生還慢。

不過，如果你會覺得「每秒4.4個字有點快哎」，那你沒錯。因為這邊計算的是連續講話時的語速。現實生活的互動中，我們在句子跟句子之間會換氣。偶爾邊講邊想，也會有些停頓。所以會再慢一點。

至於一個人最快能講話多快，差不多是平常講話速度的1.2-1.3倍之間。以成人來說，通常每秒5.3個字就很厲害了，當然，經過訓練的專業人士不在此限。甚至紀錄顯示有人可以講到每秒超過8個中文字。中文1個字是1個音節。如果擴大到英文，饒舌歌手Eminem在《Rap God》這首單曲的一段16.45 秒經典，說唱了157 個音節——平均每秒9.5 個音節！真不虧是饒舌天王。

說跟聽是一體兩面，所以你可以想像，每秒4.4個字對我們的聽力來說不會是太大問題。那經典的：「口感比水好！」其實語速也差不多是5個字/秒。為什麼會那麼難聽懂呢？

第一個原因是在快速講話時，字會糊在一起。就像「歡迎光臨」的前兩個字常連在一起那樣。但因為我們很熟悉這四個字，所以就算怎麼糊，搭配叮咚的開門聲音，也都可以聽清楚。

（未完待續）

閱讀數學 數感實驗室 中文 英文

相關新聞

閱讀數學／中文怪物的聽力有多好？（上）

前陣子許多人應該有看「中文怪物」，而且看一看都發現，竟然，有些中文還真是不容易。最讓人印象深刻的莫過於外國選手們跟台灣高手對決聽力的那段‵…

新聞中的公民與社會／藝人逃兵頻傳！從閃兵案看兵役制度的要求、目的為何

新北地檢署針對「閃兵」案展開第三波搜索，藝人修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等人皆被拘提並交保，引發社會熱議。粉專「James hsieh的幹譙時間」狠批…

好讀周報／太空怎生活？牙膏直接吞、衣服穿一周 還能參加總統大選

在國際太空站（ISS）生活是什麼感覺？商業內幕報導，自1998年啟用以來，這座「漂浮實驗室」已迎來超過280位來自26國...

圖表看時事／APEC閉幕 圖解21會員國經貿實力、GDP成長預測

亞太經合會（APEC）領袖會議日前閉幕，領袖合照時，我方代表林信義與中國大陸國家主席習近平擦身而過，並沒有進一步的互動。

好讀周報／全台首例非洲豬瘟！豬豬保衛戰 入境不帶肉品、烹調要煮熟

●首例震驚全台 染疫幾無生還

國際小學堂／減稅、供地拚AI 各國進步「有代價」

許多國家的政府希望在人工智慧（ＡＩ）站穩腳步，提供科技公司便宜土地、減稅和資源取得管道，並在管制和資訊揭露上採取不干預做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。