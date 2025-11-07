閱讀數學／中文怪物的聽力有多好？（上）

前陣子許多人應該有看「中文怪物」，而且看一看都發現，竟然，有些中文還真是不容易。最讓人印象深刻的莫過於外國選手們跟台灣高手對決聽力的那段。不僅台灣高手答錯，許多觀眾坐在螢幕前也是聽得霧煞煞，到底在講什麼？語速太快嗎？可有時候影片1.5倍速看也都沒問題啊。那到底一般人講話的速度又多快，能聽得懂的語速又是多快呢？

根據研究顯示，台灣成人平均講話語速約是每秒4.4個字，4歲小朋友是每秒2.4個字，語速慢了快要一半。不過，到小學畢業時差不多就加速到3.9個字，應該是老天爺的設定，提供他們進入青春期，準備好要跟爸媽吵架了。然後，等到年紀大了，又降回語速每秒3.5個字。比國中生還慢。

不過，如果你會覺得「每秒4.4個字有點快哎」，那你沒錯。因為這邊計算的是連續講話時的語速。現實生活的互動中，我們在句子跟句子之間會換氣。偶爾邊講邊想，也會有些停頓。所以會再慢一點。

至於一個人最快能講話多快，差不多是平常講話速度的1.2-1.3倍之間。以成人來說，通常每秒5.3個字就很厲害了，當然，經過訓練的專業人士不在此限。甚至紀錄顯示有人可以講到每秒超過8個中文字。中文1個字是1個音節。如果擴大到英文，饒舌歌手Eminem在《Rap God》這首單曲的一段16.45 秒經典，說唱了157 個音節——平均每秒9.5 個音節！真不虧是饒舌天王。

說跟聽是一體兩面，所以你可以想像，每秒4.4個字對我們的聽力來說不會是太大問題。那經典的：「口感比水好！」其實語速也差不多是5個字/秒。為什麼會那麼難聽懂呢？

第一個原因是在快速講話時，字會糊在一起。就像「歡迎光臨」的前兩個字常連在一起那樣。但因為我們很熟悉這四個字，所以就算怎麼糊，搭配叮咚的開門聲音，也都可以聽清楚。

（未完待續）

