寫作教室／承認「不確定」展現思考的深度 跨出有效思辨的第一步

當今社群媒體與即時新聞充斥，學生幾乎被迫要「快速反應」：一個社會議題出現後，立刻要有立場，要按讚或憤怒；要留言或分享，好像沉默就是一種缺席，甚至是一種不正確的表態。然而，若我們真心希望培養思辨能力，那麼第一步不是表態，而是承認自己還沒有答案。「承認不確定」正是有效思辨的開端。

「不確定」，並不是懶散或逃避，而是更誠實地面對議題的複雜性。當能夠說出「我現在其實還搞不清楚」、「我覺得有多種可能，但需要更多時間理解」，這樣的自白就代表自身開始和議題建立真實的關係。只有當一個人願意承認自己的迷惘，才可能保持開放的態度去聆聽、去收集資料、去反思，而不是急著將自己塞進某個現成的立場裡。

在寫作教學的現場，老師不免會遇到學生問：「這篇作文的正確立場是什麼？」這個問題透露出深植於教育與社會的「單一答案思維」。然而，若要帶領學生進入真誠思辨的階段，就需要鼓勵他們暫時停留在「還不知道」的狀態。

例如：當討論環保與經濟發展的衝突時，若能寫下「我同意環保的重要，但我也理解經濟困境對某些家庭的迫切影響，所以我還在思考兩者之間如何平衡」，這樣的文字雖然沒有給出明快的答案，卻更能展現思考的深度。

這個階段的重點在於培養學生對「模糊地帶」的忍受力。許多人在面對議題時感到焦躁，因為模糊意味著失去安全感。值得留意的是，當我們總是追求「立刻確定」，就很容易掉入二分法的陷阱，把世界切割成對與錯、好與壞、支持或反對。然而，社會現實從來不是單純的黑白，更多是灰階、多樣。面對生活議題，若能夠先承認「不確定」，便等於在心中打開了一扇門，準備好迎接不同的觀點。

實際操作上，可以藉由一些引導問題，幫助覺察自己的迷惘。例如：

●這個議題中，有哪些地方覺得困惑？ ●你最初的直覺是什麼？為什麼？ ●有沒有一種聲音讓你想贊同，卻又覺得不完全能接受？

透過提問引導，會發現原來「迷惘」不是弱點，而是一種思考正在發酵的證明，當開始能夠坦率地說：「我現在的想法還未定型」，那麼他們就已經跨出了有效思辨的第一步。

