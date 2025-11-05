快訊

美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實「45億內」 新壽今送公文

中美關稅休戰延一年 川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10%

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／全台首例非洲豬瘟！豬豬保衛戰 入境不帶肉品、烹調要煮熟

聯合報／ 好讀周報
因應非洲豬瘟疫情，中央和地方政府正展開全面防控，盼早日回到非豬瘟疫區。(圖／台南市府提供)
因應非洲豬瘟疫情，中央和地方政府正展開全面防控，盼早日回到非豬瘟疫區。(圖／台南市府提供)

文／郭毓璞

●首例震驚全台 染疫幾無生還

2025年10月，台中市梧棲區一處養豬場出現大量病死豬，檢驗以後發現是全台首例非洲豬瘟案例，震驚全國。非洲豬瘟是一種由病毒引起的嚴重豬隻傳染病，最早是在1921年在非洲被發現，一路擴散到歐洲、亞洲，甚至大西洋對岸的美洲。這種病毒對豬的殺傷力非常驚人，發病率和死亡率將近100%！也就是說，養豬場的豬一旦染疫，幾乎沒有生還的機會，且目前沒有可用的疫苗或藥物可以預防或治療。

自2018年大陸爆發大規模疫情後，政府就嚴陣以待全力防堵。這次台灣首次檢驗出非洲豬瘟陽性反應，等同宣布我們築起的防線正式被攻破，就像是《進擊的巨人》漫畫開場瑪麗亞之牆被巨人打破一樣。好在我們還有機會「奪回」，只要防疫管控得宜，3個月內沒有再出現新案例，我們仍可向世界動物衛生組織（WOAH）通報並重返「非疫區」的行列。

●境外病毒入侵 混進飼養系統

非洲豬瘟不會憑空出現，那台中的養豬場是怎麼被感染的呢？目前研判最可能的傳播途徑，竟和文章開場提到的機場檢查有關！農業部長陳駿季表示，台灣沒有本土豬瘟案例，因此推測是境外病毒入侵：可能是有人違法夾帶了含有豬肉的食品入境，經廚餘回收體系變成豬的飼料，讓豬吃下去染病。進一步的基因定序已發現這次台中豬隻感染的病毒株和越南的變種病毒株非常相似，推測有可能是越南的豬肉製品被走私帶進台灣。

例如，某塊來自越南、上面有非洲豬瘟病毒的香腸或臘肉進了廚房，沒被吃完混進廚餘，經由台中清潔隊送進飼養系統，來到了豬的嘴邊，就像萊納偷偷進入城牆內臥底，在關鍵時刻化身為「鎧之巨人」那樣，非洲豬瘟病毒感染了梧棲養豬場的大量豬隻，攻破了我們辛苦守衛多年的城牆。近期，農業部已禁止豬肉出口、暫停所有活豬運輸與宰殺作業，並要求全國禁止以廚餘餵豬，全力阻擋疫情擴散。

由於非洲豬瘟的生存力很頑強，在豬舍內可潛伏1個月，在死豬腐敗屍體上能存活15周，若是冷藏或冷凍的豬肉，病毒更能分別存活達100天、1000天之久，因此目前政府結合食安、公衛、獸醫、畜產等專家密切監控、嚴陣以待。

●只會讓豬生病 不會傳染人類

不幸中的大幸是，非洲豬瘟病毒只對豬有影響，不會傳染給人類。事實上，我們平常食用的豬肉中本來就存在許多病毒，這些病毒本來就不會豬傳人，且經過妥善烹調後大部分的病原體都會消滅（加熱到70℃即可將非洲豬瘟病毒去活化），作為消費者暫時無需恐慌，豬肉還是可以吃。就算真不小心吃到了染疫且未煮熟的豬肉，其實人體內的胃因為胃酸的存在，酸鹼值遠低於非洲豬瘟病毒的忍受範圍，病毒不太可能被吃下肚還存活，再透過我們的排泄向外散播。

●回國不帶肉品 拒買不明豬肉

面對這場前所未有的豬豬危機，就像面對新冠肺炎（COVID-19）大流行一樣，相關人員正全力以赴來阻止病毒擴散，希望能安然度過這3個月。未來我們能怎麼避免類似事件再次發生呢？養豬場若以廚餘餵豬，一定要嚴格落實高溫蒸煮，確保餵豬的廚餘，其中心溫度達到90℃以上並維持至少1小時，確實殺死非洲豬瘟病毒以及其他病原體。台中市衛生局長曾梓展則建議一般家庭和餐廳烹調豬肉時加熱到70℃以上幾分鐘，讓病毒在高溫下完全被消滅。

防範非洲豬瘟不僅是政府的責任，其實我們若從小處著手，也能提供重大貢獻。首先最基本、也最重要的，不從國外攜帶肉製品回台，更不要購買來路不明的豬肉；其次，烹調豬肉時記得煮的熟透透；最後，備餐和用餐時按需求準備並酌量取用，減少剩菜剩飯的產生。目前台灣平均每天每人會製造100公克的廚餘，把飯吃光光不僅能降低病毒透過廚餘傳染的風險，減少處理廚餘的人力物力，更是愛護地球、珍惜食物的一份努力。

台中市發生非洲豬瘟案例，農業部公布全國禁屠禁運15日，傳統市場因無肉可賣，豬肉攤紛紛暫時歇業。記者許正宏／攝影
台中市發生非洲豬瘟案例，農業部公布全國禁屠禁運15日，傳統市場因無肉可賣，豬肉攤紛紛暫時歇業。記者許正宏／攝影

非洲豬瘟 變種病毒 豬肉 好讀周報

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

嚴防野豬接近廚餘 全國27處廚餘掩埋場架電圍欄、自動相機

屏東養豬第二大縣…周春米：廚餘未解禁前 不收外縣市廚餘

梧棲養豬場豬糞汙泥厚達10公分 化學兵清消完成明採樣

非洲豬瘟衝擊 桃市加碼廚餘清運補貼1.5萬、豬肉攤1萬

相關新聞

圖表看時事／APEC閉幕 圖解21會員國經貿實力、GDP成長預測

亞太經合會（APEC）領袖會議日前閉幕，領袖合照時，我方代表林信義與中國大陸國家主席習近平擦身而過，並沒有進一步的互動。

好讀周報／全台首例非洲豬瘟！豬豬保衛戰 入境不帶肉品、烹調要煮熟

●首例震驚全台 染疫幾無生還

國際小學堂／減稅、供地拚AI 各國進步「有代價」

許多國家的政府希望在人工智慧（ＡＩ）站穩腳步，提供科技公司便宜土地、減稅和資源取得管道，並在管制和資訊揭露上採取不干預做...

國際小學堂／美企猛蓋資料中心 加劇全球水電荒

人工智慧（ＡＩ）風潮下，OpenAI、亞馬遜、谷歌、微軟等美國企業大舉投資興建大型運算中心，但也將該熱潮轉移到監管較寬鬆...

寫作教室／別只寫「我很煩」！情緒無法一言蔽之 師從焦躁到理解層層解析

有天上課我正講到重點，後排忽傳來一句：「老師，這篇作文要寫幾個字？」我愣了一下，因為我剛講過，但我還是笑笑地回：「一整面。...

紐時賞析／Z世代想建立信用 但選項有限

When Danny Benson started applying for apartments after graduating from Syracuse University in May, he assumed the hardest part would be finding the right location. He didn’t expect to be rejected before he got an opportunity to submit an application.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。