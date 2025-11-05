好讀周報／全台首例非洲豬瘟！豬豬保衛戰 入境不帶肉品、烹調要煮熟

文／郭毓璞

●首例震驚全台 染疫幾無生還

2025年10月，台中市梧棲區一處養豬場出現大量病死豬，檢驗以後發現是全台首例非洲豬瘟案例，震驚全國。非洲豬瘟是一種由病毒引起的嚴重豬隻傳染病，最早是在1921年在非洲被發現，一路擴散到歐洲、亞洲，甚至大西洋對岸的美洲。這種病毒對豬的殺傷力非常驚人，發病率和死亡率將近100%！也就是說，養豬場的豬一旦染疫，幾乎沒有生還的機會，且目前沒有可用的疫苗或藥物可以預防或治療。

自2018年大陸爆發大規模疫情後，政府就嚴陣以待全力防堵。這次台灣首次檢驗出非洲豬瘟陽性反應，等同宣布我們築起的防線正式被攻破，就像是《進擊的巨人》漫畫開場瑪麗亞之牆被巨人打破一樣。好在我們還有機會「奪回」，只要防疫管控得宜，3個月內沒有再出現新案例，我們仍可向世界動物衛生組織（WOAH）通報並重返「非疫區」的行列。

●境外病毒入侵 混進飼養系統

非洲豬瘟不會憑空出現，那台中的養豬場是怎麼被感染的呢？目前研判最可能的傳播途徑，竟和文章開場提到的機場檢查有關！農業部長陳駿季表示，台灣沒有本土豬瘟案例，因此推測是境外病毒入侵：可能是有人違法夾帶了含有豬肉的食品入境，經廚餘回收體系變成豬的飼料，讓豬吃下去染病。進一步的基因定序已發現這次台中豬隻感染的病毒株和越南的變種病毒株非常相似，推測有可能是越南的豬肉製品被走私帶進台灣。

例如，某塊來自越南、上面有非洲豬瘟病毒的香腸或臘肉進了廚房，沒被吃完混進廚餘，經由台中清潔隊送進飼養系統，來到了豬的嘴邊，就像萊納偷偷進入城牆內臥底，在關鍵時刻化身為「鎧之巨人」那樣，非洲豬瘟病毒感染了梧棲養豬場的大量豬隻，攻破了我們辛苦守衛多年的城牆。近期，農業部已禁止豬肉出口、暫停所有活豬運輸與宰殺作業，並要求全國禁止以廚餘餵豬，全力阻擋疫情擴散。

由於非洲豬瘟的生存力很頑強，在豬舍內可潛伏1個月，在死豬腐敗屍體上能存活15周，若是冷藏或冷凍的豬肉，病毒更能分別存活達100天、1000天之久，因此目前政府結合食安、公衛、獸醫、畜產等專家密切監控、嚴陣以待。

●只會讓豬生病 不會傳染人類

不幸中的大幸是，非洲豬瘟病毒只對豬有影響，不會傳染給人類。事實上，我們平常食用的豬肉中本來就存在許多病毒，這些病毒本來就不會豬傳人，且經過妥善烹調後大部分的病原體都會消滅（加熱到70℃即可將非洲豬瘟病毒去活化），作為消費者暫時無需恐慌，豬肉還是可以吃。就算真不小心吃到了染疫且未煮熟的豬肉，其實人體內的胃因為胃酸的存在，酸鹼值遠低於非洲豬瘟病毒的忍受範圍，病毒不太可能被吃下肚還存活，再透過我們的排泄向外散播。

●回國不帶肉品 拒買不明豬肉

面對這場前所未有的豬豬危機，就像面對新冠肺炎（COVID-19）大流行一樣，相關人員正全力以赴來阻止病毒擴散，希望能安然度過這3個月。未來我們能怎麼避免類似事件再次發生呢？養豬場若以廚餘餵豬，一定要嚴格落實高溫蒸煮，確保餵豬的廚餘，其中心溫度達到90℃以上並維持至少1小時，確實殺死非洲豬瘟病毒以及其他病原體。台中市衛生局長曾梓展則建議一般家庭和餐廳烹調豬肉時加熱到70℃以上幾分鐘，讓病毒在高溫下完全被消滅。

防範非洲豬瘟不僅是政府的責任，其實我們若從小處著手，也能提供重大貢獻。首先最基本、也最重要的，不從國外攜帶肉製品回台，更不要購買來路不明的豬肉；其次，烹調豬肉時記得煮的熟透透；最後，備餐和用餐時按需求準備並酌量取用，減少剩菜剩飯的產生。目前台灣平均每天每人會製造100公克的廚餘，把飯吃光光不僅能降低病毒透過廚餘傳染的風險，減少處理廚餘的人力物力，更是愛護地球、珍惜食物的一份努力。 台中市發生非洲豬瘟案例，農業部公布全國禁屠禁運15日，傳統市場因無肉可賣，豬肉攤紛紛暫時歇業。記者許正宏／攝影

商品推薦