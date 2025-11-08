好讀周報／成年禮不僅象徵「轉大人」 原住民族群認同關鍵

文／記者尤聰光

台東的原住民族文化裡，成年禮不僅是一場儀式，更是一個人從少年跨入成人世界的重要階段。它象徵責任的承擔、勇氣的展現與文化的傳承。隨著現代化腳步加快，這些傳統儀式雖逐漸簡化，但依然在各部落裡延續，成為年輕世代認同族群的關鍵。阿美族、排灣族、卑南族、達悟族與布農族的成年禮，各自展現不同的文化價值與生命意義。

●卑南族 少年猴祭 練膽識體能

卑南族成年禮主要儀式為每年的「少年猴祭」，在少年集會所舉行，訓練少年膽識、體能與刻苦耐勞的精神，透過象徵性地刺殺草猴，表達部落的驅逐惡疾與迎接新階段的決心。完成猴祭後，少年才能佩戴花環、穿戴特色服飾，並參與部落的社交活動，晉升為能獨立自主的「bangsaran青年」或「mahahaah'o獨當一面者」。

卑南族卡大地步拉汗（頭目）林志祥說，卑南族每年年底舉行的少年猴祭與大獵祭，是卑南族男子最核心的祭典，與成長息息相關。卑南族男子一生中要經歷兩次成年禮，第一次成年禮及少年晉級會所禮儀猴祭。尤其12、3歲起，就進入第一次成年禮長達6、7年之久，再來就是少年進入青年期後，必須參與大獵祭活動，讓長輩認可是否獨當一面。

●阿美族 大羽冠 象徵承擔責任

阿美族成年禮「malalikid」是男子社會晉升的儀式，依部落不同有不同的儀式名稱與時間，通常於豐年祭期間舉行，結合體能訓練、傳統技能學習，並會以穿戴「大羽冠」作為標誌性象徵，象徵著個人在社會地位上的轉變與責任的承擔。

「成年禮是我們的驕傲。」東海岸樟原部落耆老卡造說， 成年禮的儀式多元，包括體能訓練、野外求生、跳舞等，考驗少年的體魄、勇氣與毅力，「它提醒我們，不是年齡，而是責任讓人真正成為大人，代表著對部落文化的認同。」

●布農族 拔牙儀式 痛苦我能吞

成年禮是布農族重要的生命禮俗，象徵青年邁向成熟、承擔責任與使命。baintusan在布農語中意指邁入成人的階段，是青年踏入社會責任的象徵。桃源部落耆老古政德表示，很多人會認為，射耳祭就是布農族的成年禮，但是，過去布農族社會，年滿15至16歲的青年，在baindusa時要拔牙。他說，拔牙是布農族成年禮中最具代表性的儀式，象徵著承受痛苦的能力，並暗示未來能承擔更多挑戰與責任。

●排灣族 男要跳火爐 英勇象徵

排灣族成年禮（Paceqeljap）是青少年蛻變成部落責任者的重要儀式，男子成年後須學習狩獵技能，並在儀式中跳越火爐象徵英勇與成年；女子則透過家務與烹飪技能的學習，由部落認可其具備持家才德。儀式為家族或部落主辦，經長輩的教導與考驗，最終在歡慶的歌舞中，成為維繫部落文化的生力軍。

財團法人原鄉部落重建文教基金會董事長戴明雄說，少年在16、17歲時會由父親帶領初獵。儀式中，由巫師以樹葉沾清水點灑火爐，男子跳越火爐，象徵展現英勇體魄與成年。儀式結束後，通常會配戴勇士之物及頭帶，並接受長輩的祝福。

●雅美族 學習捕魚 學養家能力

雅美（達悟）族沒有類似其他族群有嚴格年齡階級制度成年禮，而是透過其他儀式，如參與飛魚季、捕魚活動，少年要在此期間接受訓練，包括造船、捕魚與夜間航海。

能夠熟練掌握捕魚技巧，代表少年有能力養家糊口，進而被承認為成年人。飛魚文化中的嚴格禁忌，也讓年輕人學會尊重自然與傳統規範。部落青年說，飛魚季不只是一種生活方式，更是責任與禁忌的遵守。

