新聞中的公民與社會／藝人逃兵頻傳！從閃兵案看兵役制度的要求、目的為何

一、時事掃描

南韓藝人逃兵＝社死！他直指台灣1男團湊不出退伍令 怒批：標準太低 新北地檢署針對「閃兵」案展開第三波搜索，藝人修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等人皆被拘提並交保，引發社會熱議。粉專「James hsieh的幹譙時間」狠批，若是南韓藝人逃兵，幾乎等同「社會性死亡」，因為「當兵比什麼都重要」；反觀台灣部分藝人卻能逃就逃，甚至面對兵役問題時還以嘻皮笑臉態度帶過，令網友譁然。【2025/10/22聯合新聞網】

二、命題趨勢

各國兵役制度有徵兵制與募兵制，目的均是維護國家安全、確保兵力來源、強化危機動員能力、培養公民責任與國家認同。有國家以募兵制提升專業戰力，有國家採徵兵制或搭配替代役，以兼顧國防需求與社會多元期待。本新聞命題焦點：兵役制度目的(國防安全、動員備戰)、兵役制度比較(徵兵vs.募兵、替代役)、憲法義務(公民責任、共同體義務)、程序正義(審查透明、公平免役)、制度信任與國家安全(動員韌性、社會支持)。常混淆點：徵兵≠軍力較強、募兵≠完全無動員壓力、替代役≠免履行義務、簡化程序≠比較公平、宣導增加≠可取代制度監督。

三、牛刀小試

我國憲法明定人民有服兵役之義務，兵役制度的公平性與可信度攸關全民防衛韌性。近年有役男被質疑以不當方式取得免役資格，引發社會對免役制度可能遭濫用之疑慮。學者指出，若審查流程欠缺透明與責任機制，恐削弱人民信任並影響國家安全。在民主法治運作下，下列何者最能回應公民義務、程序正義與國防安全之兵役制度要求？

(A)依法強化審查與責任追究，以維持制度信賴與整體公益

(B)增加服役激勵與政策宣導，以提升役男參與之整體意願

(C)統一採常備兵役制度措施，以確保國防能量與政策推動

(D)簡化免役審查與評估流程，以降低爭議來源與行政負擔

答案：A

解析：(A)可以處理制度信任、責任落實與國防安全，是最能呼應題目核心的作法。(B)宣導或誘因只是提升意願，無法解決制度漏洞或濫用問題，與題目核心之關聯性低。(C)屬兵役模式調整，未能回應程序正義與制度信賴問題。(D)過度簡化恐削弱程序正義與審查品質，無法回應公平性與法治要求。

四、歷屆試題

假設在2010年代有甲、乙、丙、丁、戊五個國家，以下為這些國家的一些特色：

甲國：人民需要負擔高額的綜合所得稅，稅率級距最高達百分之四十至五十

乙國：有蓬勃發展的國際與國內的非政府組織，人民可以自由地組織或參加

丙國：以國民生產毛額計算，國營企業對該國的貢獻度為民營企業的1.5倍

丁國：擁有先進的資訊統計科技，可完全監控該國新聞以及社交媒體的內容

戊國：不論性別或信仰有何差異，國民只要達到一定年齡都有服兵役的義務

比較以上國家的政府與人權保障，下列推論何者最正確？(2018學測)

(A)甲國與戊國都不屬於自由民主的國家

(B)甲國與丙國應有強大社會運動與政黨

(C)乙國與丁國對言論自由保障落差很大

(D)丁國與戊國對隱私權的保護情形接近

答案：C

