快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

聽新聞
0:00 / 0:00

閱讀數學／萊布尼茲的——八卦？（下）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

上週，我們介紹萊布尼茲曾經對二進位很有興趣，寫了論文但是被拒絕發表。但是只能說該來的，擋都擋不住。萊布尼茲跟二進位真的非常有緣，他不只把二進位當作一種數學工具，他甚至把二進位跟「宗教」連結在一起。萊布尼茲曾在信件中提到：「二進位只用0和1就能表現出所有的數字，簡直跟聖經中上帝以虛無創造世界的意象不謀而合。」

顯然對萊布尼茲而言，二進位不只是數學。還不只這樣。遙遠的中國文化更是再推了萊布尼茲一把。萊布尼茲很著迷於中國文化，甚至從20歲就開始研讀跟中國文化有關的書籍，還把在中國的傳教士的見聞編寫成刊物和大家分享（算是「與眾分」的始祖）。還差點在自己的辦公室外面掛上「中國事務處」的牌子，歡迎大家多來跟他交流（如果萊布尼茲活在現代，肯定是個經營科普帳號的活網仔）。

因緣際會下，萊布尼茲和康熙皇帝的貼身法國傳教士白晉（Joachim Bouvet）通信，兩個人才討論到，原來早在《易經》裡面就有二進位的蹤影了！怎麼說呢？《易經》中每個符號由三爻（三橫排）組成。每一爻可為陽爻（⚊）或陰爻（⚋），共可組成「八卦」，再衍生出64種卦象。陰爻與陽爻不正好一個是0、一個是1，由兩種符號表示一切的二進位系統嗎？

萊布尼茲向來很反對以宗教的角度來詮釋自然現象，可以透過數字系統這樣理性的角度來詮釋上帝創造萬物的信念，恰好與萊布尼茲的思想相互呼應。多虧了與白晉一來一往的文化交流，萊布尼茲像是打了一劑強心針。驚喜地發現原來世界的彼端，已經有先知早他一步提出二進位了。萊布尼茲興奮地再把當年被拒絕的論文拿出來，稍微改寫，並補上易經卦象中的二進位作為證據，證明二進位不是無用之物。再次投稿到科學院，最後獲得刊登，二進位才在歐洲稍微打開知名度。到了現在，我們的所有電子產品，從智慧型手機到人工智慧，都是建立在這個「當年被退件的數學概念」之上呢。

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。

數感實驗室 閱讀數學 科學 法國

相關新聞

閱讀數學／萊布尼茲的——八卦？（下）

上週，我們介紹萊布尼茲曾經對二進位很有興趣，寫了論文但是被拒絕發表。但是只能說該來的，擋都擋不住。萊布尼茲跟二進位真的非常有緣，他不只把二進位當作一種數學工具…

新聞中的公民與社會／陸中小銀行密集下調存款利率 該貨幣政策要達成何種目標？

據統計，10月以來，大陸一批中小銀行密集下調或正在準備下調存款利率。大陸業內傾向於認為年內還將再度開啟降准降息「窗口」…

好讀周報／穿越台灣醫療史！台南女中特色課 追求科學知識也不忘人文關懷

在學生普遍湧向半導體等科技產業的今日，台南女中開了「穿越台灣醫療史」特色選修課，內容以「台灣學」為核心，為志在第三類組及...

好讀周報／清大發現「黑洞候選者」正在吞噬恆星！成果登NASA官網

國立清華大學天文所教授江國興帶領的國際研究團隊，發現一正在吞噬恆星的「黑洞候選者」，該類中等質量黑洞被稱為黑洞家族失落的...

英語解憂室／英聽測驗的重要關鍵—WH問句！它問了什麼，又該怎麼回答？

在英文聽力測驗中，WH問句是最常出現的提問方式，包括：Who、What、When、Where、Why、How 等開頭的句子。下面圖片的六個空格，同學都能正確寫出 WH 問句嗎？

圖表看時事／川普亞洲行各國外交大考驗！ 一圖看焦點議程、會晤對象

紐約時報報導，美國總統川普第二任期首次亞洲行登場，行程涵蓋馬來西亞、日本與南韓。除了與中國大陸國家主席習近平會面受到矚目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。