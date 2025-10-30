新聞中的公民與社會／陸中小銀行密集下調存款利率 該貨幣政策要達成何種目標？

一、時事掃描

陸中小銀行 密集下調存款利率 據統計，10月以來，大陸一批中小銀行密集下調或正在準備下調存款利率。大陸業內傾向於認為年內還將再度開啟降准降息「窗口」，預計第4季人行有可能實施新一輪降準，且可能有10個基點的降息落地。【2025/10/20聯合報】

二、命題趨勢

在復甦力道有限、外需偏弱下，中國的中小銀行調降存款利率以因應利差壓力。受美國關稅影響，出口不確定性升高，內需表現也不強。市場預期人民銀行可能進一步採取寬鬆措施，維持流動性並穩住放貸與成長。本新聞命題焦點：貨幣政策走向(降準降息、寬鬆資金)、銀行體系壓力(淨息差縮減、利差受擠)、外部衝擊因素(關稅影響、出口受阻)、景氣內需挑戰(復甦疲弱、支撐就業)、政策效果觀察(寬鬆有時滯、成效待驗)。常混淆點：降息≠提高儲蓄意願、寬鬆≠匯率必然升值、放貸變多≠消費必然回溫。

三、牛刀小試

近期外電報導，中國多家中小銀行密集下調存款利率，包含上海華瑞銀行、天津金城銀行與多家農商行，3年期定存利率多下調約5至10個基點。中國的商業銀行正面臨「淨息差」持續縮小的壓力，也就是放款利息收入與存款利息支出之間的差額正在變小，銀行從放款中賺取的利潤減少，因此更傾向提前調降存款利率以降低成本。分析指出，美國延續高關稅政策，出口動能受抑，加上景氣復甦力道不強，使官方更需仰賴貨幣政策支撐經濟。市場預期，第4季人民銀行可能再啟動降準或降息，以活化資金、維持銀行放貸能力，並穩定內需與就業。根據上述內容研判，下列何者最能反映此貨幣政策欲達成之目標？

(A)增加儲蓄誘因帶動存款成長以穩定金融市場

(B)降低資金成本釋放市場流動以支持經濟發展

(C)採取緊縮措施抑制物價水準並避免通膨加劇

(D)拉高政策利率促使匯率升值以提升出口競爭

答案：B

解析：(A)降息會降低儲蓄意願。(B)符合寬鬆貨幣政策之目的：資金更便宜、企業更易借貸、刺激內需。(C)強調寬鬆貨幣政策以救景氣、不抑制物價，因此不是緊縮貨幣政策。(D)升息才可能吸引資金、推升匯率，與題目之降息邏輯相反。

四、歷屆試題

下圖為某國1950年至1958年經濟成長率和市場利率季資料的圖形。若將圖中的市場利率視為央行的政策利率，在1954至1956年間，下列何者是央行最合理的政策目標？(2024分科)

(A)預防經濟衰退，刺激廠商投資

(B)執行寬鬆貨幣政策，增加個人儲蓄

(C)控制通貨膨脹，刺激家庭消費

(D)執行緊縮貨幣政策，落實居住正義

答案：A

