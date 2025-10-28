英語解憂室／英聽測驗的重要關鍵—WH問句！它問了什麼，又該怎麼回答？
在英文聽力測驗中，WH問句是最常出現的提問方式，包括：Who、What、When、Where、Why、How 等開頭的句子。下面圖片的六個空格，同學都能正確寫出 WH 問句嗎？
在 Ex1 和 Ex2 這兩題中，一個回答是 “my student”，另一個則是 “a student”。很多同學可能會以為這兩題都填 “Who” 就好，其實不然。Yvonne 老師特別挑出這兩題，就是要說明這兩種問句的不同之處：
￭ 「Who」用來詢問姓名或關係，所以回答是 “She is my student.” 來表示那個女孩跟我的關係
￭「What」則是問物品或職業，因此回答是 “She is a student.”來表示她的職業是一位學生。
同學在音聽測驗中，常常其實能聽出是哪一個 WH 問句，但卻選不出正確答案。例如：
￭ How are you doing?
￭ What are you doing?
這兩句的差別在於：
￭使用 How 時，是在問「你最近好嗎？」
￭使用 What 時，則是在問「你正在做什麼？」
這類錯誤通常是因為沒有抓到回答的細節，或不了解 WH 問句之間的細微差異所導致。因此，準備音聽測驗時，不只要練習「聽出是哪個 WH 問句」，還要訓練自己「對應正確的回答內容」，才能正確選出答案。建議同學多加練習句型辨識，熟悉常見對話，就能大幅提升答題的正確率！
現在就跟著 Yvonne 老師的 WH 問句影片，學習正確使用 Who、What、When、Where、Why、How 吧！
