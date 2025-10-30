快訊

台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／穿越台灣醫療史！台南女中特色課 追求科學知識也不忘人文關懷

聯合報／ 好讀周報
台南女中開了「穿越台灣醫療史」特色選修課，內容以「台灣學」為核心，為志在第三類組及有興趣學生注入深厚的人文關懷。(圖／林秀珍提供)
台南女中開了「穿越台灣醫療史」特色選修課，內容以「台灣學」為核心，為志在第三類組及有興趣學生注入深厚的人文關懷。(圖／林秀珍提供)

文／記者鄭惠仁

在學生普遍湧向半導體等科技產業的今日，台南女中開了「穿越台灣醫療史」特色選修課，內容以「台灣學」為核心，為志在第三類組及有興趣學生注入深厚的人文關懷。透過親手種植青草茶、走訪中藥行，乃至於思辨醫療典範，引導學生在追求科學知識的同時，建立起「全人教育」的理念。

這門課程最初的雛形為「異人的足跡」，是一門18周的課程，之前曾轉型為6周的微課程，後來發展為針對高三學生的18周完整選修課。老師林秀珍說，課程的設計初衷，是希望學生在未來投身醫療體系時，能跳脫僵化的SOP，反思人與醫療的關係。課程內容橫跨台灣歷史，從原住民的傳統草藥智慧、清代漢醫，到日治時期引進的現代公衛系統，再到當代醫療的現況。

為了讓學生有更深刻的「體感」學習，課程特別強調實作與連結土地。林秀珍指出，「土地的生態價值最重要」，「沒有電可以活，但是沒有食物，我們不能活」。因此，課程安排學生種植青草，但考量到高三生的課業壓力，特別選擇能快速成長收成的種類，讓他們在忙碌的學習中獲得成就感。課程也帶領學生走訪百年中藥店、市場，讓學習場域從教室延伸至生活。

課程最大的挑戰在於如何引導面臨學測壓力的高三學生進入思辨模式。為此，老師們透過課堂上的問答與分組討論，挑戰學生的既定觀念。例如，課程會翻轉對史懷哲等傳統醫療典範的盲目崇拜，引導學生思考身旁被忽略的當地協力者所扮演的關鍵角色。林秀珍表示，課程的目標是「讓他們進入一個思辨或者思考模式去塑造自己，如果在個職業體系裡頭，你要成為一個什麼樣的人」。為了克服學生的被動，老師們會透過學習單讓學生反芻想法，並給予回饋，在課堂中創造更多對話。

這門廣受歡迎的課程將持續進化，新學年度將課程內容推進至17世紀的大航海時代，教師群除林秀珍，另有胡瑞原、鄭韶昀、輛崇倫、方克舟探討荷鄭時期台灣作為貿易樞紐所衍生的公共衛生議題。同時，課程也將納入AI人工智慧的議題，探討AI在未來醫療領域可能扮演的角色。不過，重點是「我們要控制AI」，而非被AI主導，必須為AI輸入更多在地的台灣元素，才能生成正確且有用的資訊。

這門課程的持續動力，來自於「有趣」以及「台灣的事情做不完」的信念。林秀珍坦言，教學現場並非總是浪漫，更多的是焦慮與辛勞，一個課程的成功絕非單一老師能夠完成，而是需要團隊與外部資源的共同合作。老師們甚至放下身段，親自到各班「賣課」，積極邀請學生來選修，這種熱情與堅持，也讓這門人文課程在理工浪潮下，成為校園裡一道獨特且溫暖的風景。

●學生說／上完課 能自發思考 知盲點 看法更多元

修過這門課的學生分享，上完課後對於醫療⼈⽂有更⾼的敏感度，不再是單⼀⾯向，⽽是能夠⾃發性地去思考，這樣的醫學表現對於現在⽣存的這個社會有什麼影響？因自己對⼼理學很感興趣，喜歡觀察及思考，透過課程才有機會發現⾃⼰對於各種議題想法的漏洞，藉由⽼師及同學，看到了更多不曾想過的觀點，也發現了⾃⼰思考上的盲點，未來能以更多元的⾓度去看待事物。

課程特別強調實作與連結土地，安排學生種植青草，讓學習場域從教室延伸至生活。(圖／林秀珍提供)
課程特別強調實作與連結土地，安排學生種植青草，讓學習場域從教室延伸至生活。(圖／林秀珍提供)

中藥 好讀周報 台南女中

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

台東鹿野電動單車導覽！「綠色隧道」好療癒 在地人帶你騎進龍田村人文風景

台東75歲婦過馬路遭撞飛30公尺 送醫搶救仍不治

從教室走向市場——課堂啟發的創業奇蹟

高雄又發生行人事故！ 17歲少女突穿越斑馬線上遭小貨車擦撞受傷

相關新聞

好讀周報／穿越台灣醫療史！台南女中特色課 追求科學知識也不忘人文關懷

在學生普遍湧向半導體等科技產業的今日，台南女中開了「穿越台灣醫療史」特色選修課，內容以「台灣學」為核心，為志在第三類組及...

好讀周報／清大發現「黑洞候選者」正在吞噬恆星！成果登NASA官網

國立清華大學天文所教授江國興帶領的國際研究團隊，發現一正在吞噬恆星的「黑洞候選者」，該類中等質量黑洞被稱為黑洞家族失落的...

英語解憂室／英聽測驗的重要關鍵—WH問句！它問了什麼，又該怎麼回答？

在英文聽力測驗中，WH問句是最常出現的提問方式，包括：Who、What、When、Where、Why、How 等開頭的句子。下面圖片的六個空格，同學都能正確寫出 WH 問句嗎？

圖表看時事／川普亞洲行各國外交大考驗！ 一圖看焦點議程、會晤對象

紐約時報報導，美國總統川普第二任期首次亞洲行登場，行程涵蓋馬來西亞、日本與南韓。除了與中國大陸國家主席習近平會面受到矚目...

科學人／實用動力飛行120週年！一台飛機，兩位兄弟，三次改造

重點提要從達文西的筆記到阿德的蝙蝠機，這些早期嘗試充份展現出人類對飛行的渴望與積極的執行力。飛行者三號成功飛行的意義，不在於飛得更高或更遠，而是認清了安全、可控、可重複，才是實際的飛行。當人類靠著科技

寫作教室／人生沒有跳過鍵！透過一連串的感官爆發 放大「尷尬瞬間」

每個人心裡都有那樣的畫面：想刪掉，卻刪不掉。像上台報告突然忘詞、打招呼被當成空氣，或像我那次，在講課時破了音。那聲音高得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。