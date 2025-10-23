新聞中的公民與社會／鏟子超人挺進花蓮 反映何種公共治理理念？

一、時事掃描

五味雜陳中秋！住60年家被毀 災民謝鏟子超人：明年一起喝酒烤肉 花蓮光復洪災第13天，市區內多數家戶皆以清理完成，但較為內部佛祖街至今還在清理中，甚至未來恐無法居住，要另尋安身之處。佛祖街災民今天集體陳情，盼政府提出明確計畫，提供符合人性、文化、機能的方案。其中一位受災戶今天剛好生日，看到住了60多年的家園一夕之間不見很痛心，直言是五味雜陳中秋節，但也很感謝志工幫忙清理，盼明年能一起吃烤肉、喝啤酒慶祝。【2025/10/5聯合報】

二、命題趨勢

花蓮光復因堰塞湖潰決，泥流淹沒佛祖街，多數住戶受災。志工自發協助清理，被讚為鏟子超人。此現象類似莫拉克風災後的社區互助模式，也可比擬美國颶風Harvey的Cajun Navy救援運動，顯示民間動員可補足公共力量，但仍需制度化整合與文化重建規劃。本新聞命題焦點：公共治理(公私協力、災後動員與制度支援)、地方文化(家園重建與地方記憶保存、文化永續發展)、公民參與(志工參與、社會韌性、公民責任)。

三、牛刀小試

花蓮光復地區因連日豪雨導致堰塞湖潰決，洪水傾瀉造成嚴重災情。佛祖街多數屋舍遭泥流掩埋，居民被迫撤離、無家可歸。災後各地志工湧入光復，自發協助居民清理家園，被稱為鏟子超人。居民表示，佛祖街擁有百年歷史與信仰空間，期盼政府在重建計畫中能延續地方記憶與生活脈絡，兼顧人性、文化與社區機能。此事件最能反映下列何種公共治理之理念？

(A)政府與人民協力合作，推動災後之清理與文化共融重建

(B)民間自助展現社會韌性，政府只需提供有限制度性支援

(C)重建規劃由中央統籌推動，地方參與易影響政策一致性

(D)災後重建應以行政效率為主，宜減少地方文化因素干擾

答案：A

解析：(A)強調公私協力、文化永續理念，實現政府與人民共同參與災後治理。(B)偏向放任治理，低估制度支援與公共責任的重要性。(C)忽視地方脈絡與居民意見，不符合分層治理與公私協力精神。(D)過度強調效率，忽略文化保存與地方參與之價值。

四、歷屆試題

下表是某國的社會變遷調查，顯示人們對好公民行為的看法，表中志工者指目前正在參與特定志工活動者，平均級分達5分（含）以上者表示為重要條件。積極公民社會是指公民採取促進公共利益行動，而形成之各項行動結社的集合體，其推動者強調好公民不能僅以個人力量消極行使政治參與權利，更應該主動參與公共事務，造成改變力量。下列對於下表顯示某國人民看法的敘述，何者符合上述積極公民社會理念？(2019指考)

(A)志工者比全體更支持「考慮政治及環境因素來選購產品」

(B)志工者顯然更加重視「積極參與社會及政治團體或組織」

(C)志工者與全體均認為「始終遵守法律」是好公民的要件

(D)志工者與全體都相當重視好公民應該做到「不逃漏稅」

(E)志工者比全體更為強調「理解其他人的意見」之重要性

答案：AB

商品推薦