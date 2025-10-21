快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

結束5年婚姻！認了和孟耿如離婚 黃子佼稱要給扶養費求法官輕判

國中國文／語文一點通——時間長短用語

聯合新聞網／ 力宇教育

愛情文藝片中，常看到男女主角的深情告白：「我想要一直陪著你(妳)，直到天荒地老，海枯石爛。」承諾不離不棄，一生相伴。由此可知「天荒地老」與「海枯石爛」都有時間長久的意思。

日常生活中，我們也常會運用一些詞語來表現時間長短，例如：「我去去就來，一會兒見！」廣告詞「鑽石恆久遠，一顆永留傳」其中「一會兒」就是指片刻，短暫時間。「久遠」則是指長久、長遠。

長久時間與短暫時間還有哪些說法呢？現在就一起跟著吳桐老師學習，擴充我們的詞語知識庫吧！

延伸資訊：

【Ai學霸-小中高數位學習平臺】國中國文1下(108新綱) 適用114學年

https://ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10674

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

力宇教育

https://www.leadu-edu.com

力宇教育

力宇教育

追蹤

相關新聞

國中國文／語文一點通——時間長短用語

愛情文藝片中，常看到男女主角的深情告白：「我想要一直陪著你(妳)，直到天荒地老，海枯石爛。」承諾不離不棄，一生相伴。由此可知…

科學人／金窩銀窩不如樹上猴窩

漫漫夏日已近尾聲，史上最長暑假終於結束，開學在即，但我擔任諮詢委員的幾個國際學會很早就排好會議行程，我也只好在開學前後，當起空中飛人。9月初到奧斯陸的挪威科學與人文學院，參加國際科學人權學術機構和學會

國際小學堂／美年輕男性瘋電玩 有害社交？看法兩極

調查顯示，過去十五年間美國十五至廿四歲男性花在玩遊戲的時間，已增加逾一倍，來到每周約十小時。部分教師擔心，出去玩或做家事...

國際小學堂／瘋電玩有害社交？ 男更易沉迷電玩 女更易社群成癮

美國青少年打電動相當普遍，丕優研究中心的調查顯示，青少年男、女生玩網路遊戲的比率分別達到九成七、七成三。但針對美國人時間...

科學人／你以為「吃油減肥」沒副作用？長期生酮飲食恐暗藏健康風險

生酮飲食近年在臺灣和全球蔚為風潮，許多想控制體重或追求「低碳水飲食」的人都加入行列。從「生酮版薯條」到「生菜包五花肉」，這些低碳高脂的餐點被視為能快速減重的祕訣。其基本邏輯相當明確：把碳水化合物壓到最

紐時賞析／加拿大極北：郵政不僅送信 更是命脈

A week into a strike postal workers in Canada began Sept. 25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。