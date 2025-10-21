國中國文／語文一點通——時間長短用語

愛情文藝片中，常看到男女主角的深情告白：「我想要一直陪著你(妳)，直到天荒地老，海枯石爛。」承諾不離不棄，一生相伴。由此可知「天荒地老」與「海枯石爛」都有時間長久的意思。

日常生活中，我們也常會運用一些詞語來表現時間長短，例如：「我去去就來，一會兒見！」廣告詞「鑽石恆久遠，一顆永留傳」其中「一會兒」就是指片刻，短暫時間。「久遠」則是指長久、長遠。

長久時間與短暫時間還有哪些說法呢？現在就一起跟著吳桐老師學習，擴充我們的詞語知識庫吧！

商品推薦