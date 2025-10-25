快訊

圖表看時事／台中疑爆非洲豬瘟 禍首是廚餘？病毒存活期、5大自保QA一次看

聯合新聞網／ 本報記者／連線報導
台中黎明黃昏市場的豬肉攤，昨天傍晚未受非洲豬瘟來襲影響，仍有民眾前往採購。記者趙容萱／攝影
台中爆發疑似非洲豬瘟病例，由於該牧場是以廚餘餵豬，被外界認為是可能的傳染源。台大獸醫專業學院榮譽教授賴秀穗直言，廚餘蒸煮雖可殺滅病毒，但若管理鬆散仍可能成為防疫破口，很多黑毛豬現在也能吃飼料，不必再靠廚餘。目前全台廚餘養豬場所剩不多，應趁此機會徹底轉型，全面改以飼料飼養，禁止廚餘養豬。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，國內養豬產業相關從業人員超過百萬人，產值高達兩千億元，一旦疫情擴散，經濟損失將十分龐大。至於豬價影響，目前仍難以估計，他強調，「疫情控制得當，恢復屠宰才有豬價，否則都是空談」。

非洲豬瘟是一種高傳染性的豬隻病毒性疾病，為了防堵非洲豬瘟，廚餘需以高溫至少九十度，蒸煮至少一小時以上，烹煮的過程還要透過攪拌機確保均勻受熱，煮熟後還需經過破碎，成為液狀才能餵食豬隻。

全台目前僅雲林、花蓮、台東、金門、澎湖等縣市禁止廚餘養豬，其餘縣市仍允許廚餘再利用。根據環境部統計，全國廚餘養豬場約四百多場，其中發生疑似豬瘟案例的台中有卅六場。

通常會以廚餘飼養多半是小型養豬場，許多豬農都認為政府應禁止廚餘養豬。養豬業者鄭茂祥說，此事件暴露出「廚餘」是大問題，小養豬戶以廚餘餵豬恐出現破口，導致疫情防不勝防。

嘉義縣有養豬戶說，賴總統二○一九年擔任行政院長時，曾邀集各地政府開會，認為「無需禁止廚餘養豬」，導致防疫出現缺口，釀成現在慘痛代價，「賴清德總統是罪魁禍首」。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，為了養豬產業好，希望全國禁廚餘養豬。

但也有以廚餘飼養黑豬的農民擔心說，政府沒有因應措施，讓豬農自生自滅，用廚餘養豬的農民面臨更大挑戰與衝擊，可能不想繼續養豬了。

台大獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧表示，全球各國發生首例非洲豬瘟時，基本上都是廚餘所致，第一步切斷感染鏈才能釐清其他傳染的訊號。

賴秀穗說，這次非洲豬瘟病毒可能自中國大陸或越南走私豬肉入境，破口很可能是台中梧棲港。而根據病毒基因分析，台灣此次病毒與越南株相似，研判從越南走私來台機率高。

賴秀穗說，應延長全國禁宰與禁運措施至少七天以確保安全；確診豬場的撲殺豬隻應「就地焚化處理」，避免再度移動；此外，海關查緝走私應持續加強。

非洲豬瘟防疫破功 製表／李柏澔
非洲豬瘟 圖表看時事

