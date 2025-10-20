瘋電玩有害社交？ 男更易沉迷電玩 女更易社群成癮

美國青少年打電動相當普遍，丕優研究中心的調查顯示，青少年男、女生玩網路遊戲的比率分別達到九成七、七成三。但針對美國人時間運用的調查顯示，男生花在玩遊戲的時間比女生多很多。去年，相較於男生每周玩十小時，女生每周只玩兩小時。

男女大腦反應大不同

紐約時報十月初報導，研究已顯示男性比女性更容易沉迷電玩，女性則較可能對社群媒體成癮。在美國耶魯大學醫學院研究成癮問題的學者波坦察說，其原因之一是男性更容易受到競爭和冒險吸引。腦部掃描顯示，男性在玩電動時，大腦中涉及獎勵處理的區域比女性更活躍。

調查也發現，男生比女生較可能與他人一起玩遊戲。男生也更可能在玩遊戲時，透過FaceTime或Discord等平台與朋友說話。研究人員說，男生與朋友相處時，較傾向找事情做，而非面對面交談。

住在美國麻薩諸塞州賽勒姆市的吉福德，兒子和女兒正值青春期。身為母親的她向紐時表示，女兒經常與朋友聚會，兒子與朋友相會則大多在網路上，他們覺得這樣更簡便，不太需要事先規畫。

吉福德說，男生更容易對此上癮、很難戒掉，「我們甚至真的叫我家小孩，到別人家敲門邀請其他小孩出來玩或騎腳踏車，但他們都拒絕，因為要打遊戲」。

學者不建議家長禁止

美國波士頓兒童醫院數位健康實驗室的調查發現，孤獨感較強的青少年，雖然玩遊戲情形更多，但遊戲並沒有緩解他們的孤獨，這在男生身上更為明顯。研究人員說，這可能是因為社交能力較弱的人，對在網路上交朋友比較自在，在現實生活與人互動的練習卻較少。

紐時採訪幾名學者，他們都不建議家長禁止小孩打電動，表示遊戲對現代小孩與他人建立聯繫相當重要，也有助於認知和解決問題的能力、情緒和自尊。他們反而建議家長陪同一起玩，監督小孩玩的時間，並與他們討論遊戲的風險，這包括成癮和賭博、騷擾、暴力或極端觀點。他們也說，遊戲有安全性高低之分。

若干研究年輕人和科技的專家也說，科技公司應有責任先行阻擋對兒童具成癮性或不安全的功能。紐約大學科技與社會實驗室的研究助理西佩爾說，家長設下的界線，面對那些設計來讓孩子上癮的產品毫無勝算，各平台須對避免小孩成癮擔起責任。

