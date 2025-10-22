快訊

比藝人還搶鏡！坤達拘提畫面「檢察官顏值」網歪樓

直播／輝達要來了！T17、18地上權案 新壽宣布返回支付相關成本後同意合意解約

非洲豬瘟影響！乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／國家級遺址！萬山岩雕群難抵達 高市府建文化館把古蹟帶到眼前

聯合報／ 好讀周報
「萬山岩雕文化館」闡述Oponoho（歐佈諾伙）萬山部落與岩雕群之間的關係演變。(圖／高市文化局提供)
「萬山岩雕文化館」闡述Oponoho（歐佈諾伙）萬山部落與岩雕群之間的關係演變。(圖／高市文化局提供)

文／記者徐白櫻

已故學者高業榮1978年起在高雄茂林山區發現4處14座岩雕，經整合後升格國定考古遺址「萬山岩雕群」，岩雕群位處萬頭蘭山北側，需要攀爬多日陡峭山路才能抵達，一般人不易親近。高市文化局在茂林國小萬山分校閒置空間成立「萬山岩雕文化館」，9月開館試營運，每周開放5天，民眾可輕鬆親近古蹟。

1978年任教於屏東師專的高業榮教授在茂林魯凱族人帶領下發現第一處「孤巴察峨」岩雕，後續陸續發現「祖布里里」、「莎娜奇娜娥」及「大軋拉烏」等4處岩雕群。

高市文化局說，萬山岩雕群是國定考古遺址之一，由萬山部落族人組巡守隊負責日常維管，為全台灣第一個與部落共管的考古遺址。從部落到達岩雕本體沒有道路可抵達，歷時4天3夜才能完成一次維護巡查。

高市文化局向中央爭取經費，利用萬山分校閒置校舍成立「萬山岩雕文化館」，日前落成試營運，邀請文化部文化資產局主秘張祐創、立委伍麗華、議員范織欽、茂林區長駱韋志等人共同剪綵。

文化局指出，開幕第一檔安排「萬山層疊旭日東昇」特展，展出Oponoho（歐佈諾伙）萬山部落從清代到今日的歷史演變，也將一般人難以窺見的岩雕刻畫以拓片、實地記錄影片等方式呈現出來，民眾得以近距離感受岩雕文化的歷史深度。

文化局副局長簡美玲表示，萬山岩雕是全台12處國定遺址之一，岩雕文化館是萬山岩雕與萬山部落族群生活與記憶的展示館，希望可以成為文化觀光產業的新亮點基地。

文化局 遺址 考古 好讀周報

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

一紙公文要求20天撤離藍晒圖 文創者心寒批：南市文化局宛如惡房東

日執政聯盟同意書傳20日簽署 高市有望任日相

自民黨、維新會擬組執政聯盟 高市任首相 可能性增加

身高174正妹參加綠營高市里長海選營 曝想當里長動機

相關新聞

好讀周報／國家級遺址！萬山岩雕群難抵達 高市府建文化館把古蹟帶到眼前

已故學者高業榮1978年起在高雄茂林山區發現4處14座岩雕，經整合後升格國定考古遺址「萬山岩雕群」，岩雕群位處萬頭蘭山北...

國中國文／語文一點通——時間長短用語

愛情文藝片中，常看到男女主角的深情告白：「我想要一直陪著你(妳)，直到天荒地老，海枯石爛。」承諾不離不棄，一生相伴。由此可知…

寫作教室／把日常細節搬上紙面！描寫聲音、氣味、畫面

我的早晨，總要先解第一道難題：早餐。

科學人／金窩銀窩不如樹上猴窩

漫漫夏日已近尾聲，史上最長暑假終於結束，開學在即，但我擔任諮詢委員的幾個國際學會很早就排好會議行程，我也只好在開學前後，當起空中飛人。9月初到奧斯陸的挪威科學與人文學院，參加國際科學人權學術機構和學會

國際小學堂／美年輕男性瘋電玩 有害社交？看法兩極

調查顯示，過去十五年間美國十五至廿四歲男性花在玩遊戲的時間，已增加逾一倍，來到每周約十小時。部分教師擔心，出去玩或做家事...

國際小學堂／瘋電玩有害社交？ 男更易沉迷電玩 女更易社群成癮

美國青少年打電動相當普遍，丕優研究中心的調查顯示，青少年男、女生玩網路遊戲的比率分別達到九成七、七成三。但針對美國人時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。