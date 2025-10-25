好讀周報／ 韓客瘋「台灣感性」 破舊背後的放鬆感…身處高壓社會的阿里郎超迷戀

文 ／記者陳宛茜

「台灣感性대만감성」一詞在南韓社群平台暴紅，許多南韓年輕人一窩蜂在台灣老舊巷弄或雜亂招牌前拍照，觀光署近日前往韓國搶客，也以台灣感性為號召。文化觀察家分析，南韓年輕人愛的是破舊感背後隱藏的放鬆感，這樣的台灣味正是高度競爭和高度壓抑的南韓社會所缺乏。

南韓歌手吳赫與模特兒妻子黃智敏來台拍攝婚紗照，兩人選擇的是牽手奔跑過擺著摩托車的斑馬線，以及在拆遷前的和平新生天橋、雜亂的招牌和破舊的老公寓前留影；南韓男團BTS成員j-hope在IG上秀出台灣街景，也不是台北101大樓的信義計畫區，而是密密麻麻的舊樓房。

不少台灣人狐疑「這有什麼好拍的」，甚至不解南韓人怎麼會愛上台灣的部分破舊街景？

在台韓籍YouTuber「跟著多多一起走Dada Kim」認為，「台灣感性」主要由復古、人情味兩大特色所組成，從街邊小販、巷弄店家、車站人員、甚至路邊陌生人，都可以讓人感受到對外國觀光客的友善及熱情，這是在南韓沒有的「感性」。

在南韓旅居十多年的作家、韓文譯者陳雨汝則認為，南韓年輕人愛上的是老舊雜亂背後隱藏的「放鬆感」，這是台灣城市魅力所在，也是高度競爭和高度壓抑的南韓社會所缺乏。

陳雨汝分析，特立獨行的人在南韓社會往往活得非常辛苦，南韓年輕人迷戀的「台灣感性」，因而是「不曾擁有的事物」，如摩托車、早餐店，以及「不曾經歷的年代」1990年代，停留在這個年代的台灣街景，也成為他們鏡頭獵奇的對象。

她舉摩托車為例，當台灣偶像劇《想見你》在南韓大紅，男主角許光漢騎摩托車載幼年女主角的畫面成為經典，是許多南韓人的夢想。

陳雨汝指出，감성漢字是「感性」，但並非台灣人所理解的詞，她認為「台灣味」、「台灣style」或「台灣fu」更貼切，展現的正是南韓年輕人無法擁有卻心嚮往之的「台灣日常」。

●看現象／台韓文化同中有異 韓客現實中尋童話

今年6月在南韓舉辦的首爾書展，台灣首度以主題國之姿亮相，主題就是「台灣感性」。提議以「台灣感性」作為台灣館主題的大塊文化董座郝明義說，「台灣感性」是一種溫暖和親切的印象。成長於南韓釜山的他，把這股放鬆感解讀為自由與多元。

在電影《想見你》風靡南韓前，《藍色大門》、《不能說的·秘密》早在廿年前便紅到南韓，3部電影都是刻繪校園裡的純純愛戀。新北淡水便因《不能說的·秘密》成為第一代「台灣感性」的代表，擁有台灣第一條標示韓文的公車路線。

郝明義指出，這種單純、乾淨的校園之愛，也是南韓社會缺乏的浪漫。他曾問過南韓朋友，南韓影視如此發達，為何喜歡台灣的校園電影。朋友說，因為南韓的校園影視作品都是講競爭和霸凌，缺乏台灣校園電影中的溫情。

郝明義還說，在90年代前，台韓歷史和政治歷程相似，如都曾被日本殖民、民間發生抗爭運動的時間點也相似。但在90年代後，南韓城市快速進步、街景理性規矩；台灣卻因尊重個體，都更困難下街景停滯，破舊卻帶有人味。兩國文化和歷史同中有異，這個「異」迷倒了長期壓抑的南韓年輕人。

台韓這種「同中有異」，成了郝明義口中的「現實生活中的童話感」，也是這一波「台灣感性」的魅力所在。他表示，台韓的歷史政治、經濟發展如此同步，城市的展現卻截然不同。首爾市容快速更新，台北卻能在小巷弄中讓光陰駐足。

