新聞中的公民與社會／美國政府10月1日關門⋯反映美政治體制哪項制度挑戰？

一、時事掃描

美國政府癱瘓首日！參院兩輪表決破局 川普趁機凍結預算報復政敵 紐約時報報導，美國政府在當地時間10月1日正式關門，參議院同日連續兩輪投票仍未能通過任何一項資金法案，政府持續停擺。川普政府同日凍結對民主黨主政州的260億美元資金（約台幣7,984億元），並研擬裁減大批公務員。此舉前所未有且帶有懲罰意味，凸顯財政僵局風險，以及川普可能藉政府癱瘓的機會報復政治對手。【2025/10/2聯合報】

二、命題趨勢

2025年10月美國國會預算僵局導致政府關門。除聯邦員工休假外，金融監管機構也幾乎停擺，市場審查與新股審核作業中斷。共和黨主導的資金凍結更影響民主黨州政府運作，白宮警告若協商持續破裂，恐啟動裁員並擴大經濟衝擊。本新聞命題焦點：政府體制(總統制之分權制衡導致府會僵局、政黨對立加深決策停滯)、治理效能(公共治理失衡，預算政治化影響行政運作)、社會影響(經濟放緩、員工無薪、金融監管停擺、資安人力縮減)。

三、牛刀小試

1-2題為題組

2025年10月美國因國會未能通過新年度預算而陷入政府關門。白宮警告關門每週將使GDP減少150億美元；約75萬名聯邦員工被迫休假或無薪上班；聯邦政府凍結部分州政府的補助資金；同時，美國國家網安與基礎設施安全局（CISA）只保留35%員工維持最低運作，恐削弱國家安全。

1、此事件最能反映美國政治體制的哪一項制度挑戰？

(A)美國設有預算延展機制，可在國會審議延遲時持續運作財政

(B)黨派極化加深國會僵局，使分權制衡轉化為治理赤字的成因

(C)總統可依行政命令調整支出，以維持政府各部門的正常運作

(D)聯邦制允許州政府動用中央預算，以確保地方計畫持續進行

答案：B

解析：(A)美國並無自動續支制度，預算未通過即會關門。(B)分權制衡在黨派極化下形成決策僵局，導致政府無法運作。(C)總統有行政命令權，但不得逕行動用預算。(D)聯邦制的州政府無權動用中央預算，關門期間補助資金遭凍結，地方計畫多被迫停擺。

2、下列各方對政府關門的觀點，何者最符合媒體所揭示之影響？

(A)企業家：關門減少公共支出，有助促進投資活動與市場發展

(B)聯邦員工：將造成工時延長，薪資增加並帶動社會消費需求

(C)經濟學者：關門提升財政紀律，能穩定市場信心與經濟表現

(D)資安學者：CISA人力縮減至三成，影響國家安全與治理效能

答案：D

解析：(A)公共支出停滯使投資活動受阻，不利市場發展。(B)多數聯邦員工休假或無薪，無法提升薪資與消費。(C)關門造成經濟損失與市場不穩，不可能提升信心。(D) CISA只保留約35%人力，國家安全因此受威脅。

四、歷屆試題

若行政院將下年度預算案送立法院審議時，以撙節開支之名義，將公務員減薪百分之三。消息披露後輿論譁然且立委意見分歧無法達成共識；為避免嚴重延誤預算案審查，下列何者為符合我國現行法制之變更途徑？(2021指考)

(A)由立法院委員會重編預算交由院會三讀通過

(B)由考試院銓敘部依公務員考績辦法重編預算

(C)由行政院撤回預算案重編後再重送立法院審議

(D)由政黨發起公民投票決定是否同意減薪預算案

答案：C

商品推薦