從小家貧 父母皆文盲》衛理女中、前建中校長徐建國：沒有恩師相助 就沒有今天的我

「桃李滿天下」，用來形容徐建國，再貼切也不過。

現為衛理女中校長的他，曾是建國中學校長，並在建中、北一女這兩大名校任教多年，被視為學霸教父。

得天下英才而教之，固然是人生一大樂事，但其實，在教育現場40多年，徐建國心中最在意的，還是辛苦的、有困難的學生，總是默默雪中送炭。

這和他自身的成長歷程有關，「我小時候，家裡很窮，父母都不認識字，如果不是求學階段，一直碰到好老師來幫忙，那我今天可能只有國中畢業，絕對不是現在的樣子。」

家有六個小孩，父母辛苦賣醬菜、做手工

在接受《未來family》採訪時，徐建國罕見的提起往事。他分享，自己的父親，是隨國民政府來台的軍人，因為是小兵，當年也沒被政府安置，得想辦法謀生；由於父母都不識字，也沒有特殊專長，便在菜市場賣醬菜過活。

「我們家總共生了八個孩子，其中兩個很小就夭折了，在活下來的六個中，我是老大。」徐建國記得，那時小小的家中，除了他們一家人，善良的父親，還讓三個老鄉同住，總共擠了十一個人，如今想起來很不可思議。

那是台灣正推行「家庭即工廠」的年代，徐家也搭上這股風潮，因為父母不識字，沒法兒去批貨，自從徐建國上了國小以後，便由他負責去附近鄰居家批手工回來做。

珍惜能讀書的機會，上課總聚精會神

「我們什麼都做，包過糖果，也做過聖誕燈、聖誕樹一節一節的零件等等，那時通常是做一件、賺一毛錢。現在的人都沒看過一毛錢了，甚至連一塊錢掉在地上，人家也不撿了。」徐建國說。

當時，雖然忙著幫忙家計，徐建國卻也不願放棄讀書。「我很珍惜每一節課，每次上課，我都很認真聽，把所有重點盡量抄起來，因為我沒辦法去補習，如果這次沒聽懂，可能我就學不會了；無形中，我也養成了做事專注、按部就班的習慣。」

不但成績好，事事全力以赴的徐建國，還常當班長。很幸運的，碰到的老師，都都很疼惜、鼓勵他，如李種濟老師、蔡蓮照老師等，至今徐建國都還記得。

徐建國與蔡蓮照老師、李種濟老師合影。

從小就幫忙家計，還曾去鐵工廠打工

上了國中，徐建國開始去鐵工廠打工，每天放學後，在路上買個饅頭填肚子，就進工廠了；鐵工廠賺的錢比較多，但辛苦、也耗時，他完全沒空複習功課，只能抓到一點空閒便打開書本，有時就站在路燈下讀。

那時，很多同學都有補習，但徐建國連晚自習也沒留，班導許若韞老師覺得很奇怪，跑到他家中做家庭訪問，才知道實際狀況。

許老師原本就對徐建國很好，明白了他的處境後，更是想方設法幫忙，比方說，看到徐建國的制服、運動服穿不下了，便會備妥新衣送上，「老師送我衣服時，還會想理由，例如說因為我壁報比賽得獎等等，當時我沒想太多，長大後回想，才知道老師有多用心。」

老師送制服，還鼓勵他繼續升學、考師專

在國中階段，徐建國成績也都不錯，但因為經濟壓力大，國中畢業前，父親特別跟他說，如果接下來考上「要交學費的學校」，就去鐵工廠做工，別再讀了。

深知想要翻身，必得繼續讀書的徐建國，不知道該怎麼辦，跑去學校問老師，「老師跟我說，有兩個辦法，第一是考軍校，第二是考師專。」

「但軍校呢，我在第一關的體格檢查，就會被淘汰了，因為我太矮，近視又很深。」由於家裡只有一盞燈，長期光線不足，徐建國又常在路燈下讀書，到國中時，他近視已經破千度。

想要「免學費」的唯一選擇，就是師專，徐建國便以此為志願，努力準備筆試、複試，最終順利通過。

師專期間差點輟學，幸好恩師出手相助

就讀師專期間，他還是會運用寒暑假期間到鐵工廠打工，「專二升專三的那個暑假，爸爸叫我別回去讀書了，繼續幫忙賺錢，我也真的聽話照辦，沒想到，開學兩、三個禮拜後，我師專的王天生老師到我家中，原來，他曾多次請同學來找我，找不到人，就自己跑一趟了。」

王老師一來，就叫徐爸爸讓徐建國回去讀書，徐爸爸回說：「家裡需要他賺錢。」老師又說：「徐建國再三年就畢業了，小學老師的薪水，比做工多。」徐爸爸又答：「但我們家現在就過不去了，沒辦法再等三年。」

「老師還是不死心，告訴我爸爸，他會去訓導處，幫我爭取，讓我不用參加晚自習，在晚餐後可以外出當家教。」就這樣，他一邊當家教、賺錢幫忙家計，一邊完成了師專學業。

當老師後，特別關懷家境辛苦的學生

師專畢業後，徐建國開始在國小任教，薪水雖然不算豐厚，但至少能讓父母跟弟弟妹妹們生活更穩定些；因為自己是苦過來的，若碰到家中清貧、有變故或有特殊狀況的學生，他也總特別關照。

比方說，他曾有位學生，父母都不在身邊，跟姊姊同住，姊姊半工半讀、是夜間部的，每天在家時間也不多。

「這位弟弟，常常睡過頭，因為姊姊一早就出去上班了，沒人叫他起床，我就每天騎機車去按電鈴，叫他起床、帶他上學，後來姊姊乾脆打一把鑰匙給我。」

徐建國說，這類的孩子，如果沒人去幫助他，久而久之、惡性循環，孩子會愈來愈沒自信；相反的，只要有人稍微幫一把，孩子就能繼續學習、成長，有改變人生的契機。

為了報答師恩，徐建國不僅教學認真、關懷學生，也不斷求進步，在小學任教三、四年後，就去考國中老師，過沒幾年，又考上了高中老師，同時讀了研究所取得碩士。

他還走上教育行政之路，擴大影響力，一路當到建中校長，並被衛理延攬，成為衛理創校以來第一位男校長。

「不管我在什麼位置，總是很感恩，每年中秋，我都會去看看老師們，因為中秋跟教師節很近；三年多前，有老師過世了，我還在同學群組發起，成立了獎學金，希望能幫助有需要的學弟學妹。」

杏壇深耕40年，盼每個孩子都成最好的自己

因在建中任教多年，也曾於北一女兼課十多年，加上自己的一雙兒女讀建中、中山女高，常有人向徐建國請益，問他對教育教養的看法。

他認為，首先，要「適當陪伴」，「有人會問，不是要『多陪伴』嗎？我覺得國小階段真的可以多陪伴，但中學以後就得適度、慢慢放手了。」

第二，要多說鼓勵、肯定的話語，多傾聽孩子，就算心中對孩子的說法不認同，也不要當眾否定，否則孩子以後就不講了。

第三，要幫助孩子找出他的優點、亮點，而不是把自己的理想強加在孩子身上，「我看過太多家長叫孩子當醫生、當律師了，但其實，不能拿別人的地圖來找自己的路，目標要是自己找的，才會有源源不絕的動力；大人能做的，就是陪伴孩子快樂的成長、學習。」

徐建國強調，每個人都有自己的路，當年的他，起點雖辛苦，因為師長們的善意，也走到了現在。教育工作最美好之處，莫過於陪伴孩子成為更好的自己，在杏壇深耕逾40年，他初心未改，步履不停。

