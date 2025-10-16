3D實驗室／岩層動起來 一起探索腳下的大地
身處在臺灣的大家，應該對「地震」不陌生，學校的防災演習也常演練地震的因應及逃生。同學們有沒有想過，為何臺灣的地震算是比較頻繁呢？原來臺灣位於板塊交界處，板塊中的岩層容易因板塊運動而受力產生斷層和地震。
近年國中會考重視生活化，地震相關考題幾乎年年必考。你們知道斷層有分哪些種類嗎？而臺灣大多屬於哪一種斷層呢？讓力宇教育的孟翔老師利用「3D實驗室」帶領大家進入動態的3D世界，清楚了解斷層的形成過程，讓知識用活潑有趣的方式輕鬆進入腦袋！快點開影片，一起來場身歷其境的探索之旅吧！
★全片另有對平移斷層做深入介紹，點擊下方【延伸資訊】可以解鎖更多課程訊息喔！
【延伸資訊】
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然3上(108新綱) 適用114學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10559
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」當家教：讓你備審高分又安全
