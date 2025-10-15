快訊

圖表看時事／美中貿易戰激化！川普擬對陸加徵100%關稅 稀土管制影響多大？

聯合新聞網／ 記者陳熙文／華盛頓報導
中國強化稀土出口管制後，美國總統川普（左）說，現在好像沒理由月底會晤中國大陸國家主席習近平（右）。圖為兩人二○一九年六月在大阪G20峰會期間會晤。路透
中國近日強化稀土出口管制，引發美國總統川普大為不滿，導致美中貿易戰再度升高。川普聲稱，中國準備祭出大規模出口管制，幾乎涵蓋所有產品，川普為此宣布，擬自十一月起向中國額外課徵一○○％關稅

至於美中新情勢是否衝擊月底川習會，川普表示，他沒有取消與中國國家主席習近平的見面，但現在充滿不確定性；他說，把關稅訂在十一月，就是為了留有變數的空間，「看接下來會發生什麼事情」。

中國商務部近日收緊稀土出口，祭出管制新禁令，內容指出，凡含有原產於中國的稀土超過○點一％，或使用中國提煉、磁鐵製造技術的海外出口商，都必須取得出口許可證。

川普十日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，中國計畫針對所有與稀土相關的產品實施出口管制，其中甚至包含不是在中國製造的產品；川普批評中國的做法將阻塞市場，讓全世界的國家都生活不易。

川普指出，美中之間過去六個月的關係非常好，對中國的舉動更讓人感到意外；川普說，中國不該挾持全世界，但這很顯然是中國的計畫。

川普說，他近期沒有與習近平通話，因為他不認為有必要，但中國此舉讓所有自由世界的領袖感到意外；他原本預計二周後與習近平在南韓APEC峰會上見面，「但現在好像沒有理由這麼做」。

川普說，身為美國總統，中國的行為迫使他必須做出金融反擊，並預告川普政府正考慮向中國產品開徵高關稅，以及其他反擊手段。

川普十日下午再度發文說，他了解中國在貿易上非常激進，指中國向所有國家發送信件，表現出很高的敵意，中國預計十一月起展開大規模的出口控管，幾乎涵蓋所有中國產品，甚至有些根本非中國製造。

川普說，基於中國採取這樣的立場，美國自十一月起將在既有關稅之上，針對中國產品額外開徵一○○％關稅，同時針對所有關鍵軟體採取出口控制；如果中國採取其他行動，關稅和出口控制的時程可能提前。

川普仍預定出席APEC

美中情勢變化是否影響到川習會？川普十日說，他沒有取消會面，但他現在不確定兩人還會不會見面；他仍預定出席APEC峰會，所以川普預料還是會見面。

有媒體問說，如果中國做出退讓，取消出口管制，美國是否也會取消新宣布的對中關稅？

川普說，這要看接下來會發生什麼事情，這也是為什麼他把關稅日期訂在十一月一日。

川普說，這並非美國引起的，美國只是做出回應，中國不只是瞄準美國，他們瞄準的是全世界。除了關稅和管制關鍵軟體之外，美國對中還有很多手段，包括管制飛機、飛機零件出口等。

美中貿易戰再升高 製表／國際中心
