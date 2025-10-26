快訊

寫作教室／人生沒有跳過鍵！透過一連串的感官爆發 放大「尷尬瞬間」

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 謝宜珊／撰寫
老師示意圖。圖／AI生成
老師示意圖。圖／AI生成

每個人心裡都有那樣的畫面：想刪掉，卻刪不掉。像上台報告突然忘詞、打招呼被當成空氣，或像我那次，在講課時破了音。那聲音高得像氣球被戳破，全班愣住三秒，接著笑聲漫開。那一瞬間，我的臉熱得像剛出爐的地瓜，只想快轉人生。可惜人生沒有「跳過」鍵，我只好笑著說：「好，各位同學，這就是—臨場反應示範。」笑聲更大了，氣氛卻意外地輕鬆。那一刻我想，也許不完美也挺可愛的。

這種經驗，其實最適合放進作文裡。像〈從那件事中，我發現了不一樣的自己〉、〈從陌生到熟悉〉、〈那一刻，真美〉，可以將尷尬的故事套用：那個慌張又真實的剎那，什麼感覺？怎麼解決？有何成長？作文不必只能寫成功，日常小事都能看見大世界。那要怎麼寫出「尷尬的畫面」？關鍵在於感官。

尷尬不是一句「我好丟臉」，而是全身都在反應。視覺上，可以寫「看到」與「被看到」的瞬間：「光線太亮，我低著頭，感覺全班的眼神都黏在我臉上，我看著那杯紅茶慢動作地倒下，整個世界都靜止了。」聽覺上，可以寫空氣的聲音：「全班安靜到能聽見粉筆滾下桌的聲音，笑聲炸開的瞬間，我的心也『咚』了一下。」

嗅覺與味覺，能讓尷尬更具體：「飲料灑開的甜味，在空氣裡黏得發膩，我吞了口口水，卻感覺喉嚨卡著一顆石頭。」觸覺則是最誠實的證據：「我感覺臉在發燙，手心全是汗，腳尖貼著地板，好像能鑽進去。」許還可以加上腦中的小劇場：「這下全世界都看到了」、「我假裝鎮定，應該沒人發現吧？」這些內心的獨白，就是最能呈現故事有血有肉的細節。

這些細節，不是為了讓人取笑，而是讓人「一起經歷」，當寫下那個被放大的瞬間，讀者就會進場，不只是看故事，而是一起臉紅、一起想笑。因為真正的尷尬，不只是情緒，而是一連串感官的爆發—那一刻的被注視、那一下的寂靜、那股熱、那陣笑。

當故事能讓人聽見空氣、看見表情、甚至聞到那杯紅茶的味道，它就不只是糗事，而是一段能有共鳴的生活！

人生 成功 寫作教室

