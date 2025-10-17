好讀周報／諾貝爾獎公布！匈牙利作家獨得文學獎桂冠 川普未獲和平獎

文／陳韻涵輯

一年一度的諾貝爾獎上周陸續揭曉，醫學獎頒給發現「免疫煞車系統」調節性T細胞的3位科學家，物理學獎肯定宏觀量子機械穿隧與電路能量量子化的學者，化學獎肯定「金屬有機框架」的成就，文學獎由匈牙利作家卡勒斯納霍凱（Krasznahorkai Laszlo）獨戴桂冠，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），打敗曾多次表明自己有資格拿一座和平獎的美國總統川普，拿下和平獎獎座，經濟學獎則將在13日壓軸宣布。

●醫學獎／發現調節性T細胞 找到免疫煞車機制

諾貝爾委員會6日宣布，美國系統生物研究所學者布朗柯（Mary E. Brunkow）、美國「索諾瑪生物療法公司」生醫顧問藍斯德爾（Fred Ramsdell）、日本大阪大學教授坂口志文（Sakaguchi Shimon）榮膺醫學獎，表彰他們發現可抑制過多免疫反應的「調節性T細胞」（regulatory T cells），為此新研究領域奠基，發展出多項具潛力的醫療方式，其中幾項療法已進行臨床試驗階段。

「調節性T細胞」宛如免疫系統中的重要「煞車」機制，能預防免疫系統過度反應，避免攻擊自體組織。

1995年，坂口便發現一種特別的T細胞能有效抑制免疫反應過強的其他T細胞。2001年，布朗柯和藍斯德爾發現「Foxp3」基因負責控制這些調節性T細胞的生成，並證明該基因若突變，可能導致嚴重的免疫疾病。

這些重大發現幫助醫生與學者了解人體如何維持免疫平衡，也開啟治療自體免疫疾病、癌症和移植手術併發症的新方向。

有趣的是，醫學獎公布當天，諾貝爾獎委員會聯絡不上藍斯德爾，因為他與妻子當時在美國懷俄明州偏遠山區露營健行。藍斯德爾夫婦返回飯店途中，暫停處理車子的突發狀況，妻子開機後驚呼。藍斯德爾原以為妻子看到灰熊而呼救，完全沒料到是他獲得諾貝爾獎的好消息。

醫學獎得主藍斯德爾。(圖／美聯社)

醫學獎得主坂口志文。(圖／路透)

醫學獎得主布朗柯。(圖／美聯社)

●物理學獎／發現穿隧效應 奠基量子科技

英國學者克拉克（John Clarke）、法國學者德沃雷（Michel Devoret）與美國學者馬丁尼斯（John Martinis）7日榮獲物理學獎，肯定他們在電路中發現「宏觀量子力學穿隧效應」與「能量量子化」的重大成果。

這3位科學家於1980年代利用超導體製成電路，成功在可見尺度上觀察到微觀世界的量子現象，證明量子力學也能影響肉眼可見的物體，即「穿隧效應」，指粒子能像穿過牆壁般越過障礙，且與我們熟悉的日常物理行為不同。

這項研究讓人類更了解量子世界的奧秘，也為新一代數位與量子科技的發展奠定基礎，例如電腦晶片中的電晶體運作就應用了部分量子原理。

物理學獎得主馬丁尼斯。(圖／美聯社)

物理學獎得主克拉克。(圖／路透)

物理學獎得主德沃雷。(圖／美聯社)

●化學獎／研發金屬有機框架 小體積納大量氣體

日本京都大學教授北川進（Susumu Kitagawa）、澳洲墨爾本大學教授羅布森（Richard Robson），以及美國柏克萊加州大學教授亞基（Omar Yaghi）8日共享化學獎殊榮，３人自1989年以來對「金屬有機框架」（metal-organic frameworks）的研究貢獻獲得肯定。

瑞典諾貝爾委員會表示，3位獲獎者研發一種新的分子構造型態，此構造擁有龐大的內部空間，氣體與其他化學物質可在其中流動，而金屬有機框架可用在沙漠中採集水氣、捕捉二氧化碳、儲存有毒氣體或催化化學反應。

諾貝爾化學委員會主席林克解釋，「他們找到創造全新材料的方法，材料內部擁有大型孔隙，就像飯店房間，讓分子客人能夠進出」。林克形容，這種材料「能在極小體積中容納龐大數量的氣體，就像魔法小說《哈利波特》女主角「妙麗」的魔法手提包一樣，外觀小巧，內部空間卻很大」。

化學獎得主北川進。(圖／路透)

化學獎得主亞基。(圖／美聯社)

化學獎得主羅布森。(圖／法新社)

●文學獎／審視現實近乎瘋狂 匈牙利作家摘桂冠

文學獎9日揭曉，匈牙利作家卡勒斯納霍凱（Krasznahorkai Laszlo）以「在末日般恐懼的氛圍中，透過極具感染力與前瞻性的創作，再次彰顯藝術的力量」而獲獎。

瑞典學院聲明表彰卡勒斯納霍凱為偉大的史詩作家，創作風格貫穿卡夫卡（Franz Kafka）至伯恩哈德（Nicolaas Thomas Bernhard）的中歐傳統，以荒誕主義與怪誕為特色，並放眼東方，展現更深沉與細膩的基調。

71歲的卡勒斯納霍凱得知獲獎後說：「我很高興也很平靜，同時非常緊張，這是我成為諾貝爾獎得主的第一天。」

卡勒斯納霍凱出身中產階級的猶太家庭，曾在共產主義統治下生活，移居西柏林後四處遊歷汲取創作靈感，目前長住德國。他筆下的小說、短篇故事與隨筆在德國與匈牙利廣為人知，甚至被匈牙利人公認為當代最重要的在世作家。不過，他的作品艱澀難懂，偏好長句子且極少分段，頗具閱讀挑戰性，而他自評文風「審視現實至近乎瘋狂的程度」。

卡勒斯納霍凱和匈牙利傳奇導演貝拉‧塔爾（Bela Tarr）長期合作，塔爾將他的1985年小說《撒旦的探戈》等作品改編為電影，廣獲好評。該小說以偏遠農村為背景，以極具暗示性的語言描繪共產主義垮台前，匈牙利貧窮農民的生活。

●和平獎／留在國內忍受迫害 馬查多爭民主轉型

挪威諾貝爾委員會10日宣布眾所矚目的諾貝爾和平獎得主，表彰委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞‧科里納‧馬查多（Maria Corina Machado）致力爭取委國人民的民主權利，致力推動獨裁政權以公正和平的方式轉型為民主政體。

馬查多2017年協助創立「我是委內瑞拉」（Soy Venezuela）聯盟，團結委國國內支持民主的政治勢力，目前領導反對黨「來吧委內瑞拉」（Vente Venezuela）。她去年曾欲參選總統，卻遭最高法院撤銷資格。

現年58歲的馬查多曾任國會議員，長年被委國強人總統馬杜洛（Nicolas Maduro）視為眼中釘而蒙受攻擊。她身邊的反對陣營盟友基於人身安全紛紛流亡至海外國家，她毅然選擇留在委國，為民主自由堅定發聲。 和平獎得主馬查多。(圖／路透)

