好讀周報／日本將有女首相？自民黨新任總裁高市早苗 打5份工念完大學

文／陳韻涵輯

新聞故事：日本執政黨自民黨4日舉行總裁（黨魁）選舉，曾任經濟安保大臣的高市早苗當選第29代總裁，成為自民黨創黨70年來首位女性總裁。高市預料將在15日舉行的臨時國會首相指名選舉中被推舉為首相，可望成為日本第一位女性首相。

高市官方YouTube頻道曾發布一段她2023年與20多歲職場女性對談的影片片段，高市罕見在影片中談及叛逆的青春歲月，分享求學歷程與投身政治的契機，她在影片中提到，20多歲時「不斷辜負父母的期望」。

高市1961年生於奈良縣普通家庭，父親任職於豐田關聯企業，母親則是警察。她的雙親希望她就近升讀專科學校，畢業後立即進入近鐵、奈良縣政府或南都銀行等穩定單位工作，並盡早結婚。雙親甚至以「若不讀專科學校，就不出任何一分錢」的經濟命脈，威脅她放棄升學計畫。

高市不願依循傳統期待，利用高中打工積蓄報考並成功考上心目中的第一志願私立大學，但她算了算存款只夠支付第一筆學費，而大學必須讀4年，最終只好放棄，改選學費較低的國立大學。

高市在這段2023年發布的影片中並未透露第一志願的校名，僅說是「前陣子在甲子園獲得優勝高中的所屬大學」，即慶應義塾大學。

失去父母金援後，高市就讀神戶大學經營學部期間，在4家公司打工並兼職家教以支付學費與生活費。除奔波於學業與工作外，她還加入重金屬樂團擔任鼓手，享受充滿活力的青春時光。

談及從政契機，高市表示，她主修金融與商業，原本與政治無關。但大四那年，她看到「經營之神」松下幸之助創辦的「松下政經塾」招募海報，在最終面試中親眼見到松下本人，並被他獨特的領袖魅力所吸引。松下政經塾秉持菁英教育理念，透過嚴苛的甄選制度培育日本政界人才。

高市指出，她24歲時與松下對話，聽到他對未來世界局勢的預測，包括「亞洲經濟將於1990年代起飛、美蘇冷戰將結束、日本經濟將陷入長期不景氣」等。松下這番話對她造成強烈衝擊，也讓她意識到，若世界即將發生劇變，「我希望能投身於能夠為日本制定應對挑戰的法規與制度之處」。這促使她立志投身政壇，為日本的未來奉獻心力。

商品推薦