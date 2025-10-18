科學人／你以為「吃油減肥」沒副作用？長期生酮飲食恐暗藏健康風險

生酮飲食近年在臺灣和全球蔚為風潮，許多想控制體重或追求「低碳水飲食」的人都加入行列。從「生酮版薯條」到「生菜包五花肉」，這些低碳高脂的餐點被視為能快速減重的祕訣。其基本邏輯相當明確：把碳水化合物壓到最低，改以脂肪作為主要能量來源。缺乏碳水後，肝臟會將脂肪轉化為「酮體」（keto bodies），再供身體燃燒。這樣的飲食方式的確能短期促進體重下降，但最新發表於《科學前緣》（Science Advances）的動物研究，卻點出長期實施可能帶來的風險。

長期生酮，內臟先亮紅燈

研究團隊讓小鼠長時間（接近一年，相當於人類數十年）維持生酮飲食。結果顯示，雖然牠們不像高糖飲食的小鼠那樣快速發胖，但卻出現多項代謝異常：血液脂肪濃度升高（心血管疾病的危險訊號）、雄性小鼠出現脂肪肝（肝功能下降）、胰島細胞釋放胰島素的效率明顯降低，導致血糖調控失常。換言之，「體重變輕」並不代表「身體更健康」，內臟負擔其實正在增加。

研究者發現，問題出在胰島細胞內分泌胰島素的分子機制出現障礙，但具體原因仍未釐清。值得注意的是，一旦停止生酮飲食，這些血糖異常可望逆轉，顯示影響或許是可逆的副作用。

從臨床治療到大眾飲食

事實上，生酮飲食並非為減肥而生。約一世紀前，醫師開始以高脂低碳飲食協助癲癇患者控制發作，至今仍是部分神經科醫師的治療選項。但這類臨床應用通常為短期，且必須在醫療監督下執行，與今日許多人自行長期採行的「生酮生活」大不相同。典型的生酮飲食中，約九成熱量來自脂肪，遠高於一般西方飲食。長期依賴這樣的配比是否會增加肝臟與心血管疾病風險。正因如此，專家直言：「我們不建議一般民眾在沒有醫療監督下長期使用生酮飲食。」若真想嘗試，也應讓醫師知情，以便隨時監測代謝與肝功能。

減重不等於健康

研究者強調，生酮飲食並非單純的「減肥萬靈丹」。對部分人來說，短期減重效果顯著，但若長期維持，潛藏的健康風險不容忽視。

均衡飲食與適度運動，或許沒有「快速掉肉」的戲劇性，但更符合長遠的健康目標。畢竟，減重應該是體質的改善，而不是把身體推向另一種風險。

資料來源： 1.Staying on the keto diet long term could carry health risks 2.Gallop, M. R., Vieira, R. F. L., Mower, P. D., Matsuzaki, E. T., Liou, W., Smart, F. E., Roberts, S., Evason, K. J., Holland, W. L., & Chaix, A. (2025). A long-term ketogenic diet causes hyperlipidemia, liver dysfunction, and glucose intolerance from impaired insulin secretion in mice. Science Advances, 11(38), eadx2752. https://doi.org/10.1126/sciadv.adx2752

（本文出自2025.10.02《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦