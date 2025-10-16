快訊

回擊北市？新壽北士科T17、T18今動土 上午8時綵排

北市露鳥男強拉妙齡女…路人勇敢援救：盡公民義務 一起守護善良與安全

大當機！YouTube、YouTube Music全癱瘓 全球網友哀號不能看片

聽新聞
0:00 / 0:00

科學人／NASA確認第6000顆系外行星：尚未找到「地球2.0」

科學人／ 文‧茶米
圖／ChatGPT生成
圖／ChatGPT生成

美國航太總署（NASA）宣布，截至2025年9月，已確認的系外行星數量突破6000顆。30年前，人類才剛發現第一顆繞著類太陽恆星的行星，如今已建立起龐大的名錄，象徵系外行星探索進入新階段。不過，科學家坦言，真正與地球相似的行星，仍未出現。

30年內的快速累積

1995年，天文學家米歇爾．梅爾（Michel Mayor）與迪迪埃．奎洛茲（Didier Queloz）發現51飛馬座b（51 Pegasi b），一顆質量約為木星0.64倍的氣態巨行星，距離地球50光年。這顆行星被視為第一顆「正常」的系外行星，也是研究的里程碑。再往前推，1992年雖有人在脈衝星（pulsar）旁發現行星，但那種環境過於極端，無法作為普遍參照。

如今，NASA指出，確認行星的總數不再以單一發現劃分「第6000號」，而是透過全球科學家持續累積而來。事實上，截至公告當天，總數已達6007顆，而且還有8000 多顆候選體等待驗證。這種規模的增長，凸顯人類在短時間內迅速擴展宇宙視野。

類型的分布與奇異世界

在這 6000 多顆系外行星中，統計顯示：

  • 約2035顆為類海王星，擁有氫/氦主導的大氣，核心由岩石與比氫氦更重的元素組成

  • 1984顆為氣態巨行星，相當於木星的「親屬」

  • 1761顆為超級地球，質量略大於地球，但仍小於海王星或天王星這類行星

  • 700顆為岩石行星，潛在最貼近地球環境

  • 7顆仍屬未知類型，顯示自然界的多樣性可能超乎既有理論

更進一步檢視這些世界，會發現各種難以想像的景象：有的行星永遠「雙面」，半邊被熔岩覆蓋；有的或許整顆由鑽石構成，甚至能重新生成大氣；有的則以超過時速 160 萬公里的速度在宇宙間疾馳；還有些則宛如地獄化身。這些極端案例提醒我們，宇宙中存在的可能性遠比教科書描述更廣闊。

還沒找到的「另一個地球」

「我們發現的每一種類型行星，都能提供有關行星在何種條件下形成的資訊，並最終幫助我們理解像地球這樣的行星是否常見，以及應該往哪裡尋找它們。」NASA 系外行星探索計畫負責人唐恩．葛里諾（Dawn Gelino）指出：「如果我們想知道自己是否孤單，所有這些知識都是不可或缺的。」

不過，NASA 在這支關於此一里程碑的影片中也提到一個存在性的問題：「有一顆我們還沒找到──一顆就像我們的地球。」至少，目前還沒有。

資料來源：

1.We've officially found 6,000 exoplanets, NASA says: 'We're entering the next great chapter of exploration' | Space

延伸閱讀

（本文出自2025.09.25《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

NASA 科學家 宇宙

相關新聞

科學人／NASA確認第6000顆系外行星：尚未找到「地球2.0」

美國航太總署（NASA）宣布，截至2025年9月，已確認的系外行星數量突破6000顆。30年前，人類才剛發現第一顆繞著類太陽恆星的行星，如今已建立起龐大的名錄，象徵系外行星探索進入新階段。不過，科學家

圖表看時事／美中貿易戰激化！川普擬對陸加徵100%關稅 稀土管制影響多大？

中國近日強化稀土出口管制，引發美國總統川普大為不滿，導致美中貿易戰再度升高。川普聲稱，中國準備祭出大規模出口管制，幾乎涵...

好讀周報／日本將有女首相？自民黨新任總裁高市早苗 打5份工念完大學

新聞故事：日本執政黨自民黨4日舉行總裁（黨魁）選舉，曾任經濟安保大臣的高市早苗當選第29代總裁，成為自民黨創黨70年來首...

好讀周報／太空站走向商業化…NASA未來擬向民間採購服務

國際太空站（ISS）在軌道上運行近25年，遠超過其原定運轉年限，美國太空總署（NASA）計畫在2030年讓ISS退役並脫...

科學人／AI應走向哆啦A夢 耐能智慧創辦人劉峻誠：要解決問題，先看清本質

當全球科技巨頭都在為了人工智慧（AI）的算力搶奪珍貴的電力資源，甚至提議建造核電廠以維持AI的運作，來自台灣的新創公司「耐能智慧」（Kneron）研發出可讓AI走向低功耗、高效率的獨特核心技術，並以此

寫作教室／從印度的繁複寫「多重敘事」 讓文字承載多重感官的經驗

踏上印度的第一刻，彷彿墜入一個被打翻的調色盤。德里街頭，三輪車、牛隻、肩扛包裹的人群匯成一道流動的風景，不絕於耳的喇叭聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。