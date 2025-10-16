科學人／NASA確認第6000顆系外行星：尚未找到「地球2.0」

美國航太總署（NASA）宣布，截至2025年9月，已確認的系外行星數量突破6000顆。30年前，人類才剛發現第一顆繞著類太陽恆星的行星，如今已建立起龐大的名錄，象徵系外行星探索進入新階段。不過，科學家坦言，真正與地球相似的行星，仍未出現。

30年內的快速累積

1995年，天文學家米歇爾．梅爾（Michel Mayor）與迪迪埃．奎洛茲（Didier Queloz）發現51飛馬座b（51 Pegasi b），一顆質量約為木星0.64倍的氣態巨行星，距離地球50光年。這顆行星被視為第一顆「正常」的系外行星，也是研究的里程碑。再往前推，1992年雖有人在脈衝星（pulsar）旁發現行星，但那種環境過於極端，無法作為普遍參照。

如今，NASA指出，確認行星的總數不再以單一發現劃分「第6000號」，而是透過全球科學家持續累積而來。事實上，截至公告當天，總數已達6007顆，而且還有8000 多顆候選體等待驗證。這種規模的增長，凸顯人類在短時間內迅速擴展宇宙視野。

類型的分布與奇異世界

在這 6000 多顆系外行星中，統計顯示：

約2035顆為類海王星，擁有氫/氦主導的大氣，核心由岩石與比氫氦更重的元素組成

1984顆為氣態巨行星，相當於木星的「親屬」

1761顆為超級地球，質量略大於地球，但仍小於海王星或天王星這類行星

700顆為岩石行星，潛在最貼近地球環境

7顆仍屬未知類型，顯示自然界的多樣性可能超乎既有理論

更進一步檢視這些世界，會發現各種難以想像的景象：有的行星永遠「雙面」，半邊被熔岩覆蓋；有的或許整顆由鑽石構成，甚至能重新生成大氣；有的則以超過時速 160 萬公里的速度在宇宙間疾馳；還有些則宛如地獄化身。這些極端案例提醒我們，宇宙中存在的可能性遠比教科書描述更廣闊。

還沒找到的「另一個地球」

「我們發現的每一種類型行星，都能提供有關行星在何種條件下形成的資訊，並最終幫助我們理解像地球這樣的行星是否常見，以及應該往哪裡尋找它們。」NASA 系外行星探索計畫負責人唐恩．葛里諾（Dawn Gelino）指出：「如果我們想知道自己是否孤單，所有這些知識都是不可或缺的。」

不過，NASA 在這支關於此一里程碑的影片中也提到一個存在性的問題：「有一顆我們還沒找到──一顆就像我們的地球。」至少，目前還沒有。

資料來源： 1.We've officially found 6,000 exoplanets, NASA says: 'We're entering the next great chapter of exploration' | Space

（本文出自2025.09.25《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

