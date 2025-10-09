科學人／喝蘋果醋會瘦嗎？原始論文「錯誤百出」遭撤稿
蘋果醋真的能幫助減肥嗎？曾被廣泛引用、聲稱每天少量飲用蘋果醋能幫助人們減重的臨床試驗，由於存在多處統計錯誤，近日遭學術期刊正式撤稿。
醋減肥的「科學證據」不再成立
這項小型臨床試驗於 2024 年刊登在《BMJ Nutrition, Prevention & Health》，並被許多網路文章引用，成為喝蘋果醋減肥風潮的「科學背書」。然而，這項研究自發表以來就受到多位學者批評。經調查後確認該篇文章存在統計錯誤，且無法再次實現實驗數據，最終遭出版社撤稿。
健康迷思與社群推波助瀾
蘋果醋在社群媒體上爆紅後，Netflix的紀錄片《Apple Cider Vinegar》甚至成為養生的代表作。然而，其中諸多健康功效缺乏科學證據支持。
澳洲公共營養學者史丹頓（Rosemary Stanton）感嘆，如今許多人不再向專業人士尋求營養建議，而是追隨網紅的宣傳，這些人往往還從中獲利。她早在研究發表時就提出質疑，如今誤導大眾的論文遭撤稿，她也對這結果表示「欣慰」。史丹頓提醒大眾：「凡是宣稱對健康有益的簡單方法，都應該抱持懷疑態度。」她還特別指出，蘋果醋宣稱富含鉀、鈣、鎂等營養素的說法並不正確，另一方面，長期飲用這類飲品反而可能傷害牙齒琺瑯質，最終得不償失。
