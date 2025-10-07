快訊

科學人／密到看不清地形輪廓！全球飛航地圖曝光 最熱門航線「就在台灣」

科學人／ 文‧沈志全、張孟媛
資訊繪圖／沈志全、美術設計／林奕文
現代商業飛行持續蓬勃發展，根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，2024年的全球航空客運量較2023年增長10.4%，可能在2025年突破50億人次。

如今，全球機場每天約有13萬次商業航班（包括載客與貨運）起降，每天載運數百萬名旅客，平均每分鐘有70架飛機在空中飛行。站在地面仰望天空，你很難想像空中交通的繁忙；但若把這些航線畫在地圖上，就可一目瞭然。本圖的藍線是根據航空數據平台openflights.org所繪製的全球載客航班，7698座機場間共有6萬7697條航線，北美與歐洲航線之多，密集到蓋過地形輪廓。但哪條航線最熱門？根據「官方航空指南」（OAG），冠軍是「香港–台北」，2024年單一年的客運量高達678萬人次。

台灣的天空十分熱鬧，我們有六家國籍航空公司在經營國際航線，本圖的黃線是根據交通部「TDX運輸資料流通」服務平台，以國籍航空公司載客國際航線的起降點來繪製。這些載客國際航線有208條，透過轉機，我們幾乎可以從台灣飛到世界的每一個角落。有趣的是，從台灣可飛抵的90多座城市中有將近1/3在日本，我們飛往日本的航線，也是密集到蓋過地形輪廓。

資訊繪圖／沈志全、美術設計／林奕文
（本文出自2025.10.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

航線 日本 航空公司 地圖 飛機

