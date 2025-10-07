聽新聞
國際小學堂／若無暖化 歐洲高溫死亡數減2/3

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
德國好熱 德國柏林盧斯特花園的觀光客在炎熱天氣中走向噴水池，攝於七月二日。（歐新社）
德國好熱 德國柏林盧斯特花園的觀光客在炎熱天氣中走向噴水池，攝於七月二日。（歐新社）

紐約時報九月報導，一群科學家當月指出，今年夏天的酷熱估計導致歐洲市鎮共逾二點四萬人死亡，但假設人類未燃燒化石燃料導致全球暖化，該數字估計會減至三分之一。這項研究結果，反映氣溫上升對人類健康風險的增加速度，正超出各地社區和社會的適應速度。

除去暖化氣體 歐洲市鎮降兩度

前述分析是基於歷史上的死亡率趨勢，而非實際死亡紀錄；實際死亡紀錄還未能廣泛取得。參與這項分析的科學家說，其目標是對今夏高溫造成的死亡人數提供早期估計。截至九月中，該分析還未刊登在經同儕審查的期刊。

研究人員調查人口超過五萬人，且當地死亡紀錄為期夠久的歐洲市鎮，這些地區涵蓋歐洲總人口的三成。研究首先利用氣候模型估計，假設世界沒受到造成暖化的氣體排放影響，前述地區六到八月平均氣溫將下降華氏四度，即攝氏二點二度。

研究人員接著根據過去死亡率推斷，在這個氣溫較低的世界，這些市鎮六到八月僅約八千人會死於高溫。但現實世界中，在研究人員調查的八五四個歐洲市鎮，估計今夏高溫共導致二萬四千四百人死亡。

羅馬好曬 義大利羅馬的觀光客撐傘躲避高溫，攝於七月廿二日。（美聯社）
羅馬好曬 義大利羅馬的觀光客撐傘躲避高溫，攝於七月廿二日。（美聯社）

北歐高溫奪命 預防措施跟不上

研究人員還發現，依市鎮人口調整後，死於高溫人數最多的歐洲國家首都是義大利羅馬、希臘雅典、羅馬尼亞布加勒斯特。但就可歸因於氣候變遷的死者占比，最高的歐洲首都是瑞典斯德哥爾摩、西班牙馬德里、斯洛伐克布拉提斯拉瓦。

斯德哥爾摩地處北歐，看似不太可能居冠。參與該分析的倫敦帝國學院氣候科學家康斯坦丁諾迪斯說明，以前北歐極少出現高溫相關的死亡案例，但全球暖化開始讓北方國家的夏季氣溫，升高到可能危害人類健康的程度；北歐死於高溫者仍然遠少於南歐，但當北歐出現高溫奪命，也更是氣候變遷直接導致。

參與分析的倫敦大學衛生與熱帶醫學院氣候與地理空間模型助理教授米斯垂說，幾乎所有高溫相關死亡事件都可預防；歐洲是暖化速度最快的大陸，各國政府已採取措施保護本國民眾，但每年夏天仍有這麼多人死於高溫，這顯示「我們跟不上全球暖化的腳步」。

高溫 歐洲熱浪

