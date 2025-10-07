國際小學堂／暖化威脅 美國野火濃煙 恐年奪7萬人命

燒出隱患 美國加州皮克特山火（Pickett Fire）期間，一架飛機八月廿一日在卡利斯托加施放阻燃劑。（法新社）

科學期刊「自然」九月刊登新研究顯示，當前全球暖化速率若維持不變，估計到二○五○年時，每年將有七萬名美國人因接觸野火產生的煙霧而死亡。參與該研究的史丹福大學環境經濟學家伯克說，其研究結果是迄今氣候變遷危及美國人的最有力證據之一。

極端野火 發生頻率、強度廿年翻倍

前述研究分析發現，因氣溫升高益發嚴重的野火煙霧，正逐步成為美國最致命氣候災害之一，未來卅年間將造成多達兩百萬人死亡。紐約時報九月中旬報導說，針對全球持續暖化下野火煙霧的致命程度，該研究提供目前最完善的估計。

該研究也發現，即使是在較溫和的氣候情境，即人類控制溫室氣體排放、減輕未來暖化程度下，野火煙霧在美國造成的死亡人數仍會差不多高，二○五○年時將達每年約六點七萬人；即使是最和緩情境，即幾乎完全消除排放量，每年仍將導致約六點六萬人死亡。

未參與該研究的耶魯大學公共衛生學院副教授陳凱（譯音）說，前述論文給人們敲響警鐘，表明野火煙霧在美國是全國性問題，且與氣候變遷息息相關。

燃燒化石燃料產生的二氧化碳和甲烷等溫室氣體，會將熱量保留在地球大氣。自工業革命以來，地球溫度已上升約攝氏一點三度。有其他研究人員發現，最極端野火的發生頻率和強度，已在過去廿年增加一倍。今年此趨勢依舊持續，加拿大及美國加州、夏威夷州部分地區都遭逢破紀錄的大火。

野火煙霧 PM2.5 恐比其他空汙更危險

研究人員的模型也估計，美國西岸地區的野火煙霧汙染增加情形將最顯著。各州當中，每年煙霧相關死亡人數增幅最高者會是加州；在溫和的氣候暖化情境下，這意味與二○一○年代相比，每年將增加約四千五百人死亡。

全美也都會受到影響。研究人員估計，紐約州的煙霧相關死亡人數可能每年增加多達一千八百人，華盛頓州、德州相去不遠，賓州則可能增加高達一千六百人。研究並發現，全美煙霧相關死亡人數將有超過一半發生在美東各州，這些州的人口密度通常較高。

研究人員是使用約廿年的死亡紀錄，以及野火煙霧汙染相關的衛星和地面資料，來衡量暴露在煙霧下如何影響死亡率。科學家追蹤空氣品質時，是透過被稱為「ＰＭ二點五」的微小空氣顆粒。這種汙染物直徑二點五微米，不到紅血球一半，目前受美國「清淨空氣法」監管並由美國環保署監控。

ＰＭ二點五顆粒小到能深入肺部、進入血液，引發發炎和一連串健康問題。野火煙霧中的ＰＭ二點五，可能比其他空氣汙染物更危險。哈佛大學公共衛生學院生物統計學教授多米尼奇說，ＰＭ二點五基本上是一堆有毒化學物質，暴露在ＰＭ二點五的長期影響可能包括心臟和呼吸方面問題。

多米尼奇也說，當野火延燒到城市，情況將更糟，因為塑膠、混凝土和汽車零件燃燒產生的煙霧危害更大。加州洛杉磯一月大規模野火曾燒毀艾塔迪那、寶馬山社區；紐時一項調查發現，當時滅火時沒帶防護面具的部分消防員，後來罹患嚴重癌症。

川普政府 廢除危害認定恐加劇空汙

未來野火煙霧造成的死亡人數，也取決於人類決定要如何應對氣候變遷。這項研究的模型沒考慮到未來的政策變化可能加劇空汙，例如美國近期就提議撤回幾項空汙管制。美國川普政府七月底已採取行動，擬廢除「危害認定」，即二○○九年時任總統歐巴馬政府的一項科學認定，認為溫室氣體對公眾健康構成威脅，至今被用以當作嚴格限制工業溫室氣體排放來源的法律基礎。

另一方面，這次研究模型也沒預期可能減輕野火、或減少民眾暴露在煙霧下的政策變化。例如「森林疏伐」等策略或能減輕未來野火強度；鼓勵民眾在煙霧瀰漫時使用空氣過濾器並戴口罩，也有助減少煙霧造成的健康問題。

參與研究的伯克說，其研究使用的數據是基於現行政策，意味仍有進步空間；研究結果屬於預測，不必然會成真，未來將發生什麼是人類的選擇。

商品推薦