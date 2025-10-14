好讀周報／太空站走向商業化…NASA未來擬向民間採購服務

文／陳韻涵輯

國際太空站（ISS）在軌道上運行近25年，遠超過其原定運轉年限，美國太空總署（NASA）計畫在2030年讓ISS退役並脫離軌道，未來的太空站將轉型為商業太空站，並向私人企業採購「太空站服務」。

美國有線電視新聞網報導，ISS不僅是國際合作的典範，且是人類科技發展史上獨一無二的偉大科技成就。

ISS最初設計壽命到2015年，美國、俄羅斯、日本、加拿大、歐洲太空總署多次展延其營運年限，ISS在軌道上運行近25年以來，來自26國約300人短暫造訪或長駐進行科學研究。

NASA計畫2030年讓ISS退役，未來將向研發現代化太空站的承包商購買太空站服務。

NASA正與多間企業合作開發商業太空站設計，初步演練太空任務，明年將透過競賽方式選出未來商業太空站的最佳設計。

NASA當前的合作對象包括美國加州私人航太公司「Vast」，該公司與太空探索科技公司（SpaceX）簽署協議，預定明年5月發射全球首個商業太空站「Haven-1」。

Haven-1屆時將由SpaceX「獵鷹9號」火箭載運升空，首批太空人將在Haven-1於軌道上穩定運行後，搭乘SpaceX「乘龍號」太空船進駐。

●看空間／一次可住4人 還有科學實驗室

Haven-1太空站是直徑約4.4公尺的圓柱體，內部有可容納4人的房間，初期預計運行3年，支援客戶在站上執行4次、每次兩周的實驗任務，並維持4名太空人在此期間的生活。Haven-1的居住容積為45立方公尺，僅占ISS可居住空間（388立方公尺）的八分之一。

Haven-1內部有一個直徑約1.2公尺的圓頂窗戶、一張可攤開的公共餐桌、每位太空人的私人睡覺空間，以及低軌道衛星網路「星鏈」提供的高速網路。

豪特說：「太空站並非設計成豪華飯店房間，但我們相信，在任何環境中，住客感覺良好、能充分休息並妥善溝通，便能把工作做得更好。」

Haven-1採用人本設計，建制一個能支持微重力研究與半導體等技術製造機會的科學實驗室，可供私人機構和政府單位使用。Vast執行長豪特（Max Haot）說：「我們的首要任務是成為一家真正的太空站公司，一家擁有軌道太空站、將太空人送進太空站，並安全返回地球的公司。」

豪特表示，太空站計畫自前年5月宣布該計畫以來，員工人數成長近5倍，且能自行生產Haven-1模組，每年還能生產兩個空間更大的Haven-2模組，後者是未來太空站的設計雛形。

Vast今年初完成Haven-1的「合格」版本，該版本不會發射升空，僅會在地面進行結構壓力、發射力學等測試。此外，Vast今年5月與NASA的馬歇爾太空飛行中心合作，測試一項關鍵空氣過濾系統，該系統的作用是確保未來太空人在軌道上安全作業的健康環境。

豪特透露，Vast已開始建造未來將進入軌道的實體太空艙，艙體焊接完畢後會整合飛行器，組裝並測試全部系統。他說：「我們的下一個重要里程碑，將是宣布Haven-1成員及其具體任務。」

藝術家構思的可伸縮公共餐桌，可供太空站成員同桌用餐。(圖／CNN)

●看客戶／瞄準新興國家 接受自費成員

Vast的目標客戶將是航太機構，尤其是那些希望首度將太空人送上軌道的新興國家。豪特表示，他們也在尋找願意自費成員加入，將保留一個名額給願意出高價、認真接受培訓並參與太空「重要工作」的對象。

太空任務中的部分工作目前可能在ISS的科學實驗室中進行，該實驗室由Vast與商業夥伴合作開發，其中一個夥伴是總部位於佛羅里達州的太空基礎設施「紅線太空」（Redwire Space），該公司已在ISS進行幹細胞和癌症檢測等研究。

紅線公司的企業發展副總裁波林（Rich Boling）說：「我們在Haven-1上的多數初始活動預料將延續我們在ISS上的藥物研究與生產工作，Haven-1的空間比ISS小，但我們希望它能成為一個高效率的研究與製造平台。」

Haven-1包括一個科學實驗室，可在軌道上進行各種類型的微重力研究。(圖／CNN)

●看現況／私人太空旅行 3年前已實現

其他與NASA合作推動私人太空站開發的企業包括，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的太空科技公司「藍色起源」（Blue Origin）、總部位於德州的「公理太空」（Axiom Space），以及航空巨擘「空中巴士」與國防承包商「諾斯洛普格拉曼」合資的「Starlab」。

2022年4月8日，公理太空的4名成員從佛羅里達發射前進ISS，這是公理太空首趟全私人太空旅行任務。這趟任務由NASA太空人羅培茲-阿里格利亞（Michael Lopez-Alegria）擔任指揮官，載運美國房地產大亨康諾爾、加拿大私募股權公司執行長帕西、以色列投資人史蒂布前往ISS，3名富豪每人自費5500萬美元（約新台幣16億元）參加太空旅遊。該趟原定7天的太空任務受天氣因素影響，4人最終在ISS待了17天，並於4月25日濺落佛州海域，平安地返抵地球。

●專家說／根據日常需求打造 注重舒適與自主性

奧地利維也納工業大學的太空建築設計博士研究員桑德拉‧豪普利克-莫斯堡格（Sandra Häuplik-Meusburger）說：「很高興能看到各種類型的太空站出現，從設計角度來看，單一模組的小型太空站是個可行的好開端，這樣可以測試關鍵系統，降低複雜程度且經濟實惠。不過，更大的願景必須在概念階段就規畫，建造太空站就像造鎮，起點會決定未來的模樣。」

美國摩根州立大學建築與都市設計副教授沙爾曼（Frederick Scharmen）專精太空住宿空間研究，他讚賞Vast重視太空人在太空站上生活的舒適度與自主性，「Haven-1以人類的日常需求作為打造太空居住空間的核心，讓太空站不再只是維持任務成員生存的基本配備」。 這是藝術家對Haven-1的印象圖，目前該裝置由加州Vast公司建造，計畫於明年5月送入軌道。如果發射順利，它將成為世界上第一個商業太空站。(圖／CNN)

